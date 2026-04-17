Coahuila: Se dispara 150% la actividad sísmica en el inicio de 2026

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Coahuila
/ 17 abril 2026
    Coahuila: Se dispara 150% la actividad sísmica en el inicio de 2026
    En los primeros cuatro meses del año se ha reportado mayor actividad sísmica con episodios de mayor intensidad. Unsplash
Armando Ríos
por Armando Ríos

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Movimientos telúricos se concentran en las regiones Carbonífera y Sureste; además del alza, también se reportan hechos con mayor magnitud

En los primeros meses de 2026, la actividad sísmica se ha incrementado en diversas zonas de Coahuila, revelan datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el catálogo de sismos de la plataforma operada por la Universidad Nacional Autónoma de México, entre enero y abril se han registrado al menos 10 sismos en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-disparan-al-doble-los-sismos-en-2025-alcanzan-magnitud-de-49-KD18828772

En el mismo periodo de 2025, el servicio reportó únicamente cuatro movimientos telúricos en Coahuila, por lo que la actividad ha aumentado 150 por ciento en comparación anual.

Mientras que en 2025 los sismos registrados en estas fechas se ubicaban en la intensidad más baja —identificada con color amarillo, hasta una magnitud de 3.9—, en 2026 al menos dos han superado ese nivel, alcanzando el color naranja, correspondiente a magnitudes superiores a cuatro.

Los registros indican que el sismo de mayor magnitud ocurrió el 7 de febrero, con magnitud 4.3, en Múzquiz. El segundo más intenso también se registró en ese municipio el 16 de marzo, con una magnitud de 4.0, mientras que el tercero tuvo lugar el 5 de abril en Ramos Arizpe, con 4.22.

$!Coahuila: Se dispara 150% la actividad sísmica en el inicio de 2026

Aunque no se han reportado percepciones de estos movimientos ni daños visibles en la región, al menos cuatro de los 10 sismos se han localizado en Ramos Arizpe y uno más en Saltillo.

Otros eventos se han registrado en comunidades de Múzquiz, como Palaú, así como en Parras de la Fuente.

Ante la actividad sísmica atípica registrada el año pasado en la región carbonífera de Coahuila, el investigador Genaro de la Rosa señaló que las autoridades podrían considerar la instalación de un observatorio para un monitoreo más amplio de estos fenómenos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-multiplican-los-temblores-en-saltillo-y-su-area-conurbada-DA15371046

En entrevista, explicó que, aunque la región es considerada generalmente “asísmica” por su contexto geológico, la dinámica terrestre ha evolucionado, lo que podría haber generado nuevos fenómenos responsables de la liberación de energía.

“Posiblemente existen fenómenos de intraplaca, entre los que destacan movimientos y desplazamientos en el subsuelo de bloques de la corteza terrestre y de fallas geológicas, lo que origina liberación de energía mediante sismos y posibles afectaciones en superficie”, explicó De la Rosa.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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