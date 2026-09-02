Sobrino de AMLO trabaja en el Gobierno de Veracruz; Ahued confirma su contratación

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que Pedro López Heredia, sobrino del expresidente Andrés Manuel López Obrador, forma parte de la nómina de la dependencia estatal y aseguró que su contratación no estuvo relacionada con su parentesco, sino con la relación que mantiene con sus hijos. Durante una entrevista en el parque Los Berros, en Xalapa, donde participó en las guardias de honor por el 206 aniversario de la Independencia de México, el funcionario estatal señaló que conoce a López Heredia desde hace varios años y destacó su desempeño laboral y su situación familiar. “Conmigo está Pedro, que es este hermano de ellos. Es un muchacho sumamente decente; pueden verlo en Palacio. Es un ejemplar padre de familia, está muy decente, no tengo queja y tiene un salario, vaya, que no es para alarmarse”, declaró.

AHUED NIEGA CONTRATACIÓN POR PARENTESCO CON LÓPEZ OBRADOR El secretario de Gobierno rechazó que la incorporación de Pedro López Heredia a la administración estatal haya ocurrido por su parentesco con el exmandatario federal. Explicó que el joven estudió en la universidad con sus hijos y que conoce su trayectoria personal y familiar desde hace años. Añadió que fue el propio López Heredia quien se acercó a solicitarle una oportunidad laboral. “Él es el que trabaja y lo digo abiertamente; cuando llegué, humildemente me fue a pedir un espacio y mira, estoy muy contento porque es un muchacho decente, buen padre de familia, no se mete en problemas”, afirmó. Ante la pregunta sobre si el empleo fue otorgado por el vínculo familiar con López Obrador, Ahued respondió: “No, se lo di porque él estudió en la escuela con mis hijos y conozco su historia de lucha, de trabajo, familiar. Y el muchacho trabaja. Estuvo en alguna ocasión con uno de mis hijos en la universidad y siempre fue un chamaco decente. Lo conozco desde muy niño, es más, lo conozco antes que conocí... lo conozco antes de haber conocido a su papá y a Andrés Manuel”.

TRES SOBRINOS DE AMLO FORMAN PARTE DEL GOBIERNO DE VERACRU La declaración de Ahued ocurre luego de que se informara que tres sobrinos de Andrés Manuel López Obrador forman parte de la administración de la gobernadora Rocío Nahle García. De acuerdo con la información difundida, los familiares del expresidente están incorporados en distintas áreas del Gobierno de Veracruz, entre ellas el Colegio de Veracruz (COLVER), la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud. Al referirse a la incorporación de familiares del exmandatario, Ahued sostuvo que el parentesco no debería impedir que una persona pueda desempeñarse profesionalmente dentro de la administración pública. “Sus hermanas son unas muchachas profesionistas, trabajadoras y decentes, que no tienen por qué negarles el derecho a laborar”, señaló. SECRETARIO CUESTIONA CONTRATACIONES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Ahued también comparó las actuales contrataciones con prácticas que, según afirmó, se presentaban en administraciones anteriores, cuando personas cercanas a funcionarios recibían un salario sin desempeñar actividades laborales. “Tenían amigos y cuates metiendo gente, familiares o no, aviadores; ahora gente que trabaja todos los días, que tiene profesionalismo”, expresó.

Respecto al caso de Erandi López Heredia, quien está al frente del Colegio de Veracruz, el secretario dijo desconocer cuál es su salario. No obstante, sostuvo que anteriormente esa institución había sido utilizada como un espacio para colocar a personas cercanas a funcionarios. Ahued también señaló que Pedro y sus familiares no deben ser responsabilizados por las decisiones o relaciones políticas de sus padres o familiares. “Y estos muchachos no tienen la culpa de lo que hagan sus papás, mis hijos no tienen la culpa de lo que yo haga, ni que lo haga el tío que fue presidente, y que el papá se peleó con el hermano. Ellos son y tienen una trayectoria educativa y estudiantil y familiar extraordinaria”, sostuvo. El secretario de Gobierno reiteró que la incorporación de Pedro López Heredia respondió, según su versión, a la relación personal que mantiene con él desde su etapa universitaria y no a su parentesco con el expresidente.