‘¡Fuera Morena!’: ¿quién es Pedro Arturo López Obrador, el hermano de AMLO que corrieron en restaurante de Veracruz?

Comensales del restaurante Mesón Guadalupe en Coatepec, Veracruz increparon este domingo a Pedro Arturo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al unísono de “¡fuera Morena!” y “gracias por tener al país en la ruina”. Los hechos ocurridos cerca de las 17:00 horas del domingo 30 de agosto fueron difundidos por el periodista xalapeño Saúl Contreras.

¿QUÉ PASÓ? De acuerdo con los hechos, López Obrador acudió al establecimiento de cocina española, ubicado en la privada de Gonzalo Durán I del municipio de Coatepec, junto a su esposa y suegra; sin embargo, al momento de retirarse lo reconocieron y comenzaron los reclamos. Aunque Pedro Arturo intento deslindarse del partido de su hermano, lejos de calmar los ánimos, los reclamos se intensificaron; agregó que “no vinimos de Morena” y después insistió: “Yo no comulgo con mi hermano, soy de otro partido, investiguen (...) ¡No saben de qué partido soy!”.

También se puede ver que López Obrador cuestionó directamente a uno de los comensales: “¿Cuál es la agresión? ¿Cuál es la agresión?”, mientras también se escuchaba: “Y a ti no te hemos votado nunca”. De espaldas, otra comensal lanzó otro reclamo directo con “fuera Arturo López Obrador, hermano del expresidente López Obrador destructor de nuestro país. ¡Fuera!”.

Aunque no solo fue Arturo López Obrador , su suegra también reaccionó durante el incidente, respondió a los comensales con la expresión “que Dios los perdone porque no muestran su educación”; sin embargo, los comensales no cedieron y el coro de “fuera Morena, fuera Morena, fuera Morena” continuó mientras el hermano del expresidente, su esposa y su suegra se alejaban del establecimiento. El periodista afirmó que no alcanzó a grabar el momento en que la suegra tiró el celular de uno de los comensales. Para retirarse, Arturo López Obrador levantó la mano en señal de saludo antes de abandonar definitivamente el restaurante. Sus últimas palabras en el video fueron: “Fuera los provocadores”, a lo que revirtieron de inmediato: “Fuera los provocadores, hermanos de López Obrador, que destruyeron nuestro país”.

¿QUIÉN ES PEDRO ARTURO LÓPEZ OBRADOR? Pedro Arturo López Obrador es un ingeniero civil, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y quien se declaró apartidista en 2016, aunque en ese mismo año expresó su apoyo a Héctor Yunes Landa, candidato del PRI en Veracruz, quien consideró que era la mejor opción para el Estado, ya que ha residido ahí desde hace 20 años. La relación con su hermano tiene un notable distanciamiento público, en aquella ocasión declaró que quería y respetaba a su hermano, pero defendió su derecho a apoyar a otro partido.

AMLO rompió vínculos con él en un video donde afirmó que “la familia tenemos siempre alguien que desentona, que les gusta acomodarse y colarse, como se dice en el argot de hampa política, son aspiracioncitas. No tienen ideales, no tiene principios. Por eso yo ya no tengo esos hermanos (...) que están vinculados con los corruptos del PRI o del PAN”. “Los tiranos se pierden solos (...) en el trópico prenden las pasiones, somos de sangre caliente. Pero yo lo sigo queriendo, somos hermanos”, expresó Pedro Arturo ante la declaración.

Siete años antes de la ruptura pública, Pedro Arturo compitió por una diputación federal en 2009 abanderado por el PRD, y Andrés Manuel, quien era líder de la Revolución Democrática, decidió apoyar al contrincante: “así es él. Cuando en 1988 abandonó el PRI, toda la familia salió a ayudarle. Yo le preguntaría por qué ya ninguno de nosotros le apoya; es rencoroso y muy egoísta. Si no se está con él, se está contra él”, dijo el hermano de AMLO, según el diario El País. A lo largo de los años ha mantenido un perfil discreto, desde el 2000 se desempeñó en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa, durante la administración de Rafael Hernández Villalpando. Sin embargo, no ocupa ningún cargo público ni desempeña una posición dentro de Morena.