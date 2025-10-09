Sobrinos de almirante acusado de huachicol fiscal llamaron 67 mil veces a las aduanas

La FGR detectó que los sobrinos políticos del almirante y exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, formaron una red de servidores públicos, civiles y empresas que probablemente lavaron sus ganancias del huachicol fiscal.

En las conclusiones que hicieron analistas de la Fiscalía General de la República (FGR) en la orden de aprehensión librada en la causa penal 325/2025 contra ambos marinos y de la cual EL UNIVERSAL posee una copia, se detalla que esta red también participó en defraudación fiscal y corrupción.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Michoacán a ‘Llanero’, presunto extorsionador de productores limoneros en Tierra Caliente

“De lo antes mencionado se desprende la posibilidad de que Manuel Roberto Farías Laguna sea parte de una red de servidores públicos, civiles y empresas, que probablemente realizan conductas encaminadas a delitos de corrupción, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, situación que también se alertó en el video publicado en redes sociales”, describe el documento.

También realizaron una gran cantidad de operaciones financieras en efectivo y por cantidades elevadas que no corresponden con sus ingresos y liquidez lícita.

La FGR considera que pudieron incurrir en “simulación de operaciones” y adquirieron bienes inmuebles y vehículos en efectivo y en grandes cantidades.

Se fiscaliza a Fernando porque identificaron 28 mil 42 llamadas a coordenadas cercanas a dos aduanas localizadas en Dos Bocas, Tabasco y Guaymas, Sonora, durante el periodo del 22 de julio de 2023 al 7 de junio de 2025.

A Manuel Roberto se le identificaron 39 mil 168 registros de comunicaciones cercanas a zonas y regiones navales en Veracruz, Veracruz; Guaymas, Sonora; Ensenada, Baja California; Manzanillo, Colima, y Puerto Vallarta, Jalisco, del 22 de julio de 2023 al 7 de junio de 2025.

Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra preso desde el 2 de septiembre pasado en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 El Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde también están detenidos tres empresarios, cuatro marinos, un naval en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas.

Sin embargo, su hermano Fernando está prófugo desde el 2 de octubre pasado tras perder la suspensión que lo protegía para no ser detenido y el próximo día 20 de este mes está programada la audiencia inicial ante una jueza de Control en El Altiplano por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La causa penal refiere que los hermanos Farías Laguna fueron expuestos en redes sociales por formar parte de una banda de servidores públicos, quienes presuntamente permitieron el ingreso y salida de hidrocarburo ilegal, así como el tráfico de drogas.

Ambos están en calidad jurídica de imputados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El informe indica que Manuel Roberto Farías Laguna está inscrito en el régimen fiscal de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios al 100%, y se identificaron en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por nómina que provienen de la Secretaría de Marina (Semar) en cantidad de 12 millones 168 mil 476 pesos, durante el periodo del 2020 al 2024, pero se desconoce otra actividad que le permita recibir ingresos.

En un análisis realizado sobre uno de sus números telefónicos se identificaron 39 mil 168 registros de comunicaciones con coordenadas cercanas a zonas y regiones navales, localizadas en la Primera Región Naval (RN-1) Veracruz, Veracruz; RN-2 Guaymas, Sonora; Segunda Zona Naval (ZN-2), Ensenada, Baja California; RN-6 Manzanillo, Colima, y ZN-12 Puerto Vallarta, Jalisco durante el periodo del 22 de julio de 2023 al 7 de junio de 2025.

Abunda que el número del vicealmirante documentó desplazamientos en las inmediaciones de cinco regiones y zonas navales, donde mantuvo comunicaciones con 300 números telefónicos; de estas, dos llamadas, el 16 y 17 de mayo de 2024 a la RN-1; a la RN-2 con 75 llamadas del 13 de octubre de 2023 al 26 de diciembre de 2024.

En tanto, ZN-2 con 48 llamadas el 22 de julio de 2023; RN-6 con 13 mil 120 llamadas del 18 de enero al 7 de junio de 2025, y ZN-12 con 25 mil 923 llamadas del 25 de agosto de 2023 al 25 de mayo de 2025.

Además, se tiene conocimiento de que el vicealmirante, de acuerdo con la información proporcionada por la Semar, estaba adscrito a la Sexta Región Naval y que a partir del análisis de las georreferencias respecto de su número se confirma que registró comunicación en la cercanía de la Sexta Región Naval de Manzanillo, en Colima, corroborando lo establecido por la Secretaría, el punto de adscripción.

“A partir del presente análisis, se sugiere a la representación social solicitar intervención de comunicaciones privadas respecto de los números telefónicos... Existiendo la sospecha razonable de que estos sean los medios a través de los cuales mantendría comunicación y coordinación”.

”Y preparación de los posibles actos ilícitos antes descritos, a partir de lo expuesto con anterioridad, de que la citada persona esté cometiendo conductas encaminadas a la defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, corrupción y al formar parte de una red de servidores públicos y personal civil organizados que conforman una red de delincuencia organizada”, refiere el informe.

En el caso de Fernando Farías Lagunas, también se realizó un análisis a uno de sus teléfonos y se identificaron 28 mil 42 registros de comunicaciones con coordenadas cercanas a dos aduanas localizadas en Dos Bocas, Tabasco, y Guaymas, Sonora, en el periodo del 22 de julio de 2023 al 7 de junio de 2025.

De estas se detalla que del 25 de enero al 28 de mayo de 2025 se documentaron 14 mil 456 (llamadas) donde se identificaron comunicaciones con 67 números cerca de Dos Bocas y del 12 de octubre del 2023 al 5 de junio de 2025 fueron 13 mil 586 registros, y se identificaron comunicaciones con 160 números cerca de la aduana de Guaymas.

Por otra parte, el análisis identificó que en “ZN-5 Frontera” o la Quinta Zona Naval, había 248 registros de comunicaciones cerca del Puerto de Frontera, Tabasco.

MOVIMIENTOS FINANCIEROS SOSPECHOSOS

Las operaciones realizadas por Fernando Laguna no cuadran.

* Fernando Farías Laguna es asalariado y, aunque manifestó ser socio accionista y tener registradas actividades empresariales y profesionales, no se conoce que haya emitido CFDI por estos conceptos.

* De los CFDI recibidos se conoció que por concepto de nómina obtuvo $1,765,612.20 y recibió CFDI por deducciones de los ejercicios 2020 a 2024, en cantidad de $17,434,215.93 M.N., de lo que se desprende que en ese periodo ha excedido en $5,668,603.73 más sus gastos de lo que ha percibido por concepto de nómina, situación que ha sido más alta en los años 2023 y 2024.

* Adquirió en 2019 un terreno de 175 mil pesos, en 2023 un vehículo con valor de $1,892,900.00 y realizó pagos en efectivo por más de 500 mil pesos.

* Emitió un cheque de caja por $2,250,000.00 M.N., a favor de María Eugenia Farías y Gutiérrez, de Banco Santander Cuenta Número 60584793890.

* Realizó una aportación a su póliza de vida con número de contrato 0000N1ZLE03030 en Grupo Nacional Provincial por un monto de $11,135,981.76 M.N.

* Llevó a cabo la compra-venta de un inmueble con valor de $4,500,000.00 M.N., donde se conoció como vendedores a Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna y como compradora a María Eugenia Farías y Gutiérrez, señalando que la forma de pago fue mediante un cheque de caja de fecha 17 de septiembre de 2020 y un cheque nominativo de fecha 21 de septiembre de 2020, ambos en cantidad de $2,250,000.00 MN.

De lo que podría inferirse que se trata de una venta simulada, además de que, por la coincidencia de apellidos, se infiere que la compradora podría tratarse de un familiar de los hermanos Manuel Roberto y Fernando.

OTRAS TRANSACCIONES

* Manuel Roberto Farías Laguna obtuvo por nómina de la Secretaría de Marina $12,168,476.44 M.N., del 2020 al 2024.

* Se desconoce otra actividad que le permita recibir ingresos.

* En 2019 adquirió un inmueble de $5,136,489.81 M.N., pagado en diferentes formas, destacando la recepción de 3 pagos en efectivo que en conjunto suman $677,992.83 M.N. Es importante mencionar que la compra del inmueble fue en favor de Lucía León Molina, quien al parecer es su cónyuge.

* En 2020 vendió un inmueble con un valor de $4,500,000.00 M.N., pagando la mitad a través de “financiamiento” y la otra parte con un cheque de caja por $2,250,000.00 M.N., de esta operación el notario público que dio fe a dicha operación se ubica en Guanajuato, mientras que el inmueble se encuentra en la Ciudad de México.

* Realizó diversas operaciones en efectivo durante 2019, 2021, 2022 y 2023, siendo estos depósitos en aportaciones voluntarias o complementarias y pagos de primas u operación de reaseguro, en la aseguradora Mapfre Tepeyac, S.A., con un valor de 1,002,234.07 Udis, a través de las cuentas número 0001012300000610 y 0001012300000611 abiertas en Mapfre Tepeyac, S.A. y 1,000,000.00 dólares, respectivamente, información que se confirma del análisis a los CFDI recibidos por parte de la aseguradora por la cantidad total de $7,121,640.99 M.N.; asimismo, se conoció el pago de un crédito por la cantidad de $750,000.00 M.N., al Banco Nacional del Ejercito Fuerza Aérea y Armada en la cuenta 13714005.

* En el año de 2023, se conoció que expidió un cheque por $1,166,000.00 M.N., de su cuenta abierta en Banorte número 1229185642 hacia el beneficiario Toluca Planta de Distribución, S.A. de C.V., que corresponde a un proveedor de vehículos de la marca BMW.