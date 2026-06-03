Solicitan a SRE repatriar a 13 presuntos narcos expulsados

Trece de los 92 presuntos narcotraficantes expulsados por México a Estados Unidos entre 2025 y 2026, incluidos seis operadores de Los Zetas, solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su asistencia consular para ser repatriados y juzgados en México.

Marco Antonio Avilés Huerta, abogado de los supuestos traficantes de droga, presentó este miércoles el requerimiento por escrito, y cuestionó que el Gobierno sólo aplicara el debido proceso al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y no a sus clientes, que están acusados de delitos similares.

“El día de hoy estamos denunciando que se permitió por parte del gobierno mexicano ese intervencionismo que para este momento tanto están alardeando de que no debemos permitir, que es la entrega de los 92 personas que estaban detenidas aquí en México; fue la punta de lanza, del iceberg, de permitir que Estados Unidos haya intervenido en México de forma arbitraria e ilegal, brincando cualquier tipo de procedimiento legal o cause legal contemplado en tratados internacionales, la construcción y convención americana de derechos humanos”, dijo el litigante al salir de la SRE.

“Debe de existir la voluntad política para que el gobierno mexicano haga algo para poder restituir en sus derechos a estas personas. ¿Y cómo? Pedir su repatriación. ¿Para qué? Para juzgarlos acá por los hechos que tengan pendientes acá. Enseguida, si encuentra que los hechos por los cuales están siendo juzgados en Estados Unidos también pueden ser juzgados en México ¿por qué no? Que lo haga, lo estamos viendo con el caso del gobernador Rocha en donde ahí sí hubo una extrema necesidad de observar el debido proceso para una persona que fue solicitada en extradición”.

“En México no hay ciudadanos de primero de segunda todos tienen los mismos derechos y entonces el hecho de que esto de que esto no se haya observado, pues es un evidente agravio que sí puede ser resarcido, por lo menos debe de darse ese intento y a partir de ahí hacer lo demás para que México pueda demostrar que es capaz de tener un auténtico estado de derecho”.

La solicitud de repatriación fue promovida para Jesús Alberto Galaviz Vega “El Z-13”; Juan Pedro Saldívar Farías, “El Z-27”; Miguel Ángel Rodríguez Díaz, “El Alfa Metro”, y Ramiro Pérez Moreno, “El Rama”, presuntos miembros de Los Zetas.

También Ricardo González Sauceda, “El Ricky”; y Carlos Alberto Monsivais Treviño, “La Bola”, del Cártel del Noreste.

Este último grupo criminal tiene su principal zona de influencia en Nuevo Laredo y es heredero de Los Zetas, cuyos líderes Miguel Ángel y Omar Treviño Morales “El Z-40” y “Z-42” también fueron expulsados el año pasado.

El abogado Avilés Huerta no dio a conocer la identidad de los otros siete presuntos extraditables que fueron desterrados y para quienes también promovió la solicitud de asistencia consular para buscar su repatriación.

El trámite de la solicitud de asistencia consular, dijo, no implica para la Cancillería una posición contradictoria con relación a la expulsión de los acusados, pues la dependencia no forma parte del Gabinete de Seguridad, responsable de ordenar las entregas.

Avilés Huerta agregó que, en caso de que la Cancillería no respondiera a su solicitud o lo hiciera de manera insatisfactoria, es muy probable que presente su amparo y, de ser el caso, escale el litigio a instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.