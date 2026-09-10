Solo uno de cada 100 delitos en México tuvo una resolución positiva en 2025

La encuesta estima que en 2025 fueron cometidos 33.8 millones de delitos, pero solo nueve de cada 100 (9%) fueron denunciados ante las autoridades, lo que equivale a unos 3 millones de casos.

Solo uno de cada 100 delitos ocurridos en México en 2025 tuvo una resolución positiva para la víctima, según reveló este jueves la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De los delitos denunciados, alrededor de 2.2 millones fueron investigados, y de estos, solo el 16% tuvo un resultado positivo para la persona denunciante, según el estudio.

”Lo anterior significa que 1.1% del total de delitos tuvo una resolución positiva”, apuntó el Inegi, en un comunicado.

Con esa estimación, el Inegi calculó una “cifra oculta” del 93.4%, es decir, delitos que no fueron denunciados o, pese a haber sido denunciados, no derivaron en una investigación.

La encuesta fue realizada entre febrero y abril de 2026 en una muestra de 102 mil 032 viviendas en todo el país.

Entre los principales resultados, el estudio encontró que 23 millones de personas adultas fueron víctimas de algún delito en 2025, equivalente a 23 mil 473 por cada 100 mil habitantes, una disminución del 2.7% frente a 2024 (24 mil 135 por cada 100 mil).

Ciudad de México tuvo la tasa más alta del país, con 34 mil 930 víctimas por cada 100 mil habitantes (un aumento de 13.4% frente a 2024), seguida de los centrales Estado de México (31 mil 889) y Puebla (26 mil 164).

Además, en 11.7 millones de hogares (28.5% del total), al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito.

Los delitos más frecuentes fueron fraude, con 16 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes; extorsión (13 mil 793); robo o asalto en la calle o transporte público (11 mil 433); amenazas (9 mil 614), y delitos sexuales (3 mil 706).

BRECHA DE GÉNERO DE 10 A 1 EN DELITOS SEXUALES

Aunque en el conjunto de delitos la incidencia fue mayor en hombres, “los delitos sexuales vulneraron más a las mujeres”, puntualizó el Inegi.

Por cada delito sexual cometido contra hombres (341 de cada 100 mil), se registraron diez contra mujeres (3 mil 365), aunque esta última tasa disminuyó un 19% respecto a 2024 (4 mil 160).

Aunado a ello, el estudio encontró que solo 35% de las mujeres se siente segura caminando sola de noche cerca de su vivienda, frente al 52% de los hombres.

En cuanto al costo de la inseguridad y el delito, la encuesta estima que ascendió a 267 mil 300 millones de pesos (unos 15 mil 700 millones de dólares), equivalente a un promedio de 6 mil 130 pesos (unos 360 dólares) por persona afectada.

Además, el 74% de los mexicanos considera inseguro vivir en su estado, una disminución frente al 75.6% registrado en 2025. El Estado de México encabezó la lista, con 90%, seguido de Morelos (88.7%) y Tabasco (87.6%).