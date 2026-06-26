Somos México y PAZ... ¿Quiénes son los líderes de los 2 nuevos partidos políticos en México?

La llegada de estas plataformas ocurre en un momento de reacomodos profundos dentro del sistema democrático. Tras un intenso escrutinio por parte de las autoridades, el INE validó que cumplieron con el número mínimo de afiliados y la realización de sus respectivas asambleas estatales. La noticia ha despertado un enorme interés, especialmente entre los votantes jóvenes que buscan opciones distintas a las tradicionales con miras a los comicios intermedios que se celebrarán en el año 2027.

El tablero político en el país se acaba de reconfigurar de manera oficial. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ( INE ) ha otorgado el registro como nuevos partidos políticos nacionales a dos agrupaciones ciudadanas que lograron sortear los duros requisitos de fiscalización y asambleas. Se trata de Somos México (registrada originalmente bajo la organización Personas Sumando) y PAZ (impulsada por Construyendo Sociedades de Paz). Ambas fuerzas políticas aseguran nacer como una alternativa real a la polarización actual que define la agenda pública.

Detrás de las siglas y los discursos de estreno, la gran interrogante que circula en las redacciones y las redes sociales gira en torno a las raíces ideológicas que mueven los hilos de estas organizaciones. Aunque se presentan como movimientos meramente ciudadanos, en sus filas y consejos consultivos se encuentran personajes con amplio recorrido en la operación electoral y con trayectorias que los ubican en polos muy claros del espectro que va desde la izquierda progresista hasta la derecha conservadora.

LOS LÍDERES QUE IMPULSAN A SOMOS MÉXICO Y PAZ

En el caso de Somos México, el liderazgo visible y la articulación del proyecto han estado vinculados de cerca a figuras de peso dentro del activismo civil, destacando la participación de Guadalupe Acosta Naranjo, un experimentado operador político que militó durante décadas en la socialdemocracia. Su trayectoria está fuertemente ligada al extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde fungió como presidente nacional interino, y al Frente Cívico Nacional. Este movimiento adopta una corriente de centro-izquierda pragmática que se asume como el bloque de contención ciudadana frente al partido oficialista.

Por el otro lado del espectro, el partido PAZ responde al impulso de liderazgos fuertemente arraigados en el sector evangélico y social, con una notable influencia de Hugo Eric Flores. Este personaje es ampliamente conocido en la arena electoral por haber fundado y liderado el extinto Partido Encuentro Social (PES), el cual mutó posteriormente a Partido Encuentro Solidario antes de perder su registro. Bajo su mando, la agrupación se posiciona claramente en una corriente de derecha social que busca apelar a un sector de la población desencantado del debate ríspido a través de la reconciliación y los valores familiares tradicionales, cercano a Morena.

”Los candidatos y candidatas de Somos México ya no serán nombrados arbitrariamente por las cúpulas. Serán electos en elecciones primarias abiertas a la ciudadanía”, expresaron los promotores de esta nueva fuerza durante la presentación de sus estatutos de cara al proceso de registro, marcando una línea discursiva enfocada en la democratización interna.

EL CAMINO RUMBO A LAS ELECCIONES INTERMEDIAS

El reconocimiento formal por parte de la autoridad electoral les otorga de inmediato el acceso a recursos públicos y tiempos oficiales en radio y televisión para difundir sus plataformas de trabajo. No obstante, el bautismo de fuego real ocurrirá durante las elecciones legislativas federales de 2027. En ese proceso electoral, el principal desafío que enfrentarán ambas escuadras será asegurar su supervivencia jurídica en las urnas, un reto que históricamente ha dejado en el camino a múltiples proyectos emergentes.

Para mantener el registro vigente y aspirar a competir en la carrera presidencial de 2030, tanto la organización de la paz como el bloque ciudadano de corte rosa deberán alcanzar de forma obligatoria el umbral mínimo del 3% de la votación nacional emitida en la elección de diputados federales. Este panorama exige que las dirigencias diseñen estrategias de posicionamiento sumamente dinámicas, capaces de conectar con el electorado joven y con los millones de ciudadanos que optan por el abstencionismo en cada jornada.

A pesar del júbilo inicial en sus comités de campaña, las reglas dictadas por el árbitro electoral trajeron consigo condiciones estrictas que modifican la identidad visual de una de las agrupaciones. Al avalar el registro, el Consejo General del instituto determinó que el partido originado por Personas Sumando deberá modificar sustancialmente tanto su nombre oficial en la boleta como el color rosa de su emblema gráfico, esto con el objetivo de evitar cualquier tipo de confusión con movimientos civiles previos.

Para obtener el registro definitivo de un nuevo partido, la ley mexicana exige la realización de al menos 20 asambleas estatales o 200 distritales ante personal del árbitro electoral.