Frena INE registro a ‘Que Siga la Democracia’ por firmas falsas; UIF revela empresas fachada

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro como partido político a la agrupación Que Siga la Democracia, la cual participó activamente en el proceso de revocación de mandato de 2022 y apoyó la candidatura de Claudia Sheinbaum en 2024.

En contraste, el órgano electoral avaló a PAZ, organización promovida por líderes del extinto Partido Encuentro Social (PES) —entre ellos Hugo Eric Flores, actual diputado de Morena—, y a Somos México, que surgió del movimiento conocido como Marea Rosa y en el que participan políticos de oposición, activistas y exfuncionarios del INE.

Durante la sesión del Consejo General del INE, la consejera electoral Frida Gómez propuso cambiar el sentido del dictamen que originalmente avalaba el registro de Que Siga la Democracia. Sostuvo que las irregularidades en el proceso de afiliación, la falsificación de firmas, fotografías y credenciales, así como las numerosas inconsistencias en el manejo de sus recursos económicos, eran motivos suficientes para negarle el registro.

Además, citó la existencia de un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —aunque no lo detalló durante la sesión— que da cuenta de irregularidades financieras por parte de los dirigentes de Que Siga la Democracia.

“El reporte que brinda la UIF refuerza la necesidad institucional de no cerrar los ojos ante la falta de certeza que ya se desprende de la evidencia obtenida por el Instituto. Otorgar el registro a una organización de la cual no se cuenta con elementos ciertos sobre cómo financió sus actividades para el cumplimiento de los requisitos legales no es un acto automático”, sentenció Gómez.

Fuentes del INE revelaron que el documento de la UIF acredita triangulaciones de recursos mediante empresas fachada en favor de Edgar Garza, presidente de Que Siga la Democracia. Hasta agosto pasado, Garza estuvo casado con la diputada Gabriela Jiménez, vicecoordinadora morenista en la Cámara de Diputados y considerada una operadora política clave de la presidenta Sheinbaum en San Lázaro.

Por otra parte, el Consejo General del INE también negó el registro a México Tiene Vida, agrupación conformada por evangélicos de Nuevo León, debido a que dicha organización habría recibido transferencias por 4.5 millones de pesos desde el extranjero.

Las dos nuevas fuerzas políticas aprobadas, Somos México y PAZ, podrán comenzar sus funciones institucionales a partir del 1 de julio y quedan acreditadas para participar en las elecciones federales de 2027. Cabe señalar que, aunque se avaló el registro de Somos México, el INE le ordenó cambiar su nombre de identificación, siglas y colores, bajo el argumento de que podría confundir al electorado al hacerle creer que la organización encarna o representa a todo el país.