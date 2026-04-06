Identifican a médico vinculado con aplicación de ‘sueros vitaminados’, que ha cobrado la vida de seis personas

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México
/ 6 abril 2026
    Identifican a médico vinculado con aplicación de ‘sueros vitaminados’, que ha cobrado la vida de seis personas
    Seis personas murieron y nueve casos están bajo seguimiento tras la aplicación de sueros vitaminados en una clínica privada de Hermosillo. Especial

Autoridades indagan al médico Jesús Maximiliano por soluciones intravenosas ligadas a seis fallecimientos

Autoridades identificaron a Jesús Maximiliano “N”, médico general de 65 años, como la persona presuntamente relacionada con la aplicación de soluciones intravenosas conocidas como “sueros vitaminados”, tratamientos que han sido vinculados con la muerte de al menos seis personas en Hermosillo.

El caso ha sido colocado bajo investigación luego de que pacientes atendidos en una clínica privada presentaran complicaciones graves tras recibir estas soluciones. Además de los fallecimientos confirmados, al menos nueve casos sospechosos continúan bajo seguimiento epidemiológico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/investigan-sueros-vitaminados-tras-6-fallecimientos-en-clinica-de-sonora-IH19784851

INVESTIGAN CLÍNICA EN DONDE SE SUMINISTRARON ‘SUEROS VITAMINADOS’

Las víctimas acudieron al establecimiento ubicado en la colonia Jesús García con la intención de mejorar su salud o condición física. Sin embargo, después del tratamiento presentaron deterioro clínico que derivó en hospitalizaciones y posteriormente en su fallecimiento.

El consultorio donde se ofrecían los servicios se localiza en la calle Leocadio Salcedo 117. En el lugar se brindaban diversos tratamientos, entre ellos medicina estética, medicina biológica, terapias metabólicas, liposucción, hilos tensores y homotoxicología, además de atención médica general.

QUIÉN ES JESÚS MAXIMILIANO, SEÑALADO COMO MÉDICO DETRÁS DE LA APLICACIÓN DE ‘SUEROS VITAMINADOS’

Jesús Maximiliano “N” cuenta con formación como Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y posee cédula profesional vigente. De acuerdo con la información disponible, también tramitó su registro sanitario en 2004, lo que indica más de dos décadas de práctica médica.

Uno de los elementos analizados por las autoridades es que los sueros vitaminados eran preparados directamente por el médico para cada paciente. Las soluciones se elaboraban mediante la mezcla de distintos componentes definidos tras la consulta, por lo que no existía una fórmula estándar.

Hasta el momento, el médico ha sido identificado como persona de interés, sin que se hayan informado órdenes de aprehensión en su contra.

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VÍCTIMAS PRESENTARON UN PATRÓN CLÍNICO SIMILAR

Entre los casos documentados por familiares se encuentra el de Dinora Ontiveros, quien recibió el tratamiento el 24 de febrero. Horas después presentó un deterioro progresivo que derivó en fallas orgánicas múltiples, incluida insuficiencia renal y hepática. Falleció el 2 de marzo.

También se reportaron los casos de Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida Cáñez, quienes acudieron al mismo establecimiento y presentaron complicaciones tras recibir las soluciones intravenosas.

A estos se suma Catalina Figueroa, de 38 años, quien acudió el 1 de abril y murió al día siguiente tras un deterioro acelerado de su estado de salud.

Además de los seis fallecimientos confirmados, autoridades han identificado nueve casos sospechosos, algunos de los cuales lograron recuperarse tras presentar síntomas horas después del tratamiento.

INICIAN INVESTIGACIONES Y ASEGURAN MATERIAL MÉDICO

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió al menos seis carpetas de investigación derivadas de denuncias presentadas por familiares de las víctimas.

Como parte de las diligencias, se realizó un cateo en la clínica, donde fueron asegurados medicamentos, soluciones intravenosas, equipo médico y expedientes clínicos. Estos materiales están siendo analizados por autoridades sanitarias y periciales.

Los estudios incluyen análisis de laboratorio e histopatológicos para determinar si las sustancias utilizadas provocaron daños celulares en los pacientes. También se investiga la cadena de suministro de los productos empleados y la posible participación de terceros, incluidos distribuidores farmacéuticos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/farmaceutica-niega-producir-sueros-vitaminados-tras-muertes-en-hermosillo-cofepris-analizara-muestras-OH19780493

REALIZAN SEGUIMIENTO A PACIENTES QUE RECIBIERON ‘SUEROS VITAMINADOS’

Las autoridades continúan con la revisión de expedientes clínicos y testimonios, además del monitoreo de personas que recibieron el tratamiento.

El objetivo es determinar si existieron irregularidades en la preparación o administración de los sueros vitaminados y establecer responsabilidades en torno a los fallecimientos reportados.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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