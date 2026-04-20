Fiscalía de Sonora investiga muertes por sueros vitaminados; realiza cateos, exhumaciones y clausuras

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/ 20 abril 2026
    Fiscalía de Sonora investiga muertes por sueros vitaminados; realiza cateos, exhumaciones y clausuras
    Autoridades buscan esclarecer causas y deslindar responsabilidades en Hermosillo. ESPECIAL
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La Fiscalía de Sonora aceleró diligencias tras la muerte de ocho personas ligada a la aplicación de soluciones intravenosas

HERMOSILLO, SON.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que realiza cateos, gestiona exhumaciones y ha impulsado medidas precautorias tras la muerte de ocho personas presuntamente relacionada con la aplicación de soluciones intravenosas conocidas como “sueros vitaminados”.

De acuerdo con la FGJE, el Ministerio Público integra una estrategia que busca sancionar a los responsables y, al mismo tiempo, proteger los derechos de las víctimas y sus familias, mientras se amplían las diligencias en distintos puntos de la entidad.

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La autoridad estatal señaló como principal investigado a Jesús Maximiano “N”, por el delito de homicidio culposo derivado de presunta mala praxis médica, y precisó que se mantiene un operativo activo para su localización y captura.

Las indagatorias se concentran en la aplicación de estos tratamientos intravenosos, que habrían provocado afectaciones graves a la salud e incluso la muerte de pacientes, por lo que se han ejecutado cinco cateos y se obtuvo autorización para realizar exhumaciones a fin de practicar necropsias y precisar las causas de los fallecimientos.

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En paralelo, se intensificaron acciones de verificación sanitaria. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con autoridades de salud estatales, inspeccionó 24 establecimientos con actividades similares.

Derivado de estas revisiones, seis negocios fueron suspendidos de manera preventiva, aunque la autoridad precisó que no todos estarían vinculados de forma directa con los hechos investigados.

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En materia de atención a víctimas, la Comisión Ejecutiva Estatal informó que brinda acompañamiento integral a familiares, con asesoría jurídica, apoyo institucional y seguimiento a las carpetas de investigación.

La Fiscalía indicó que el caso colocó en el centro de la discusión la regulación de tratamientos promocionados como “terapias de bienestar” y afirmó que continuará informando conforme avancen las investigaciones y los procesos legales.

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