Detienen a Yanet ‘N’, operadora logística estadounidense del Cártel de Sinaloa

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    Detienen a Yanet ‘N’, operadora logística estadounidense del Cártel de Sinaloa
    La mujer, de nacionalidad estadounidense, fue detenida en Sonora, informó el Gabinete de Seguridad federal. Cortesía

Fue identificada como operadora para el trasiego de armamento de una facción del Cártel

CDMX.- Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense e identificada como operadora logística para el trasiego de armamento de una facción del Cártel de Sinaloa, fue detenida en Sonora, informó el Gabinete de Seguridad federal.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron más de 5 mil 400 cartuchos y un vehículo.

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De acuerdo con el reporte oficial, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Con estas acciones se afecta la capacidad operativa de los grupos criminales y se evita que armamento y municiones sean utilizados para generar violencia”, indicó el Gabinete.

JOHSON ASEGURA QUE CÁRTELES MEXICANOS SIGUEN SIENDO UNA AMENAZA

Por su parte, este viernes Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, declaró que los cárteles mexicanos, como los grupos terroristas, siguen siendo una amenaza y llamó a mantenerse vigilantes.

Al honrar junto a su esposa Alina en la embajada de Estados Unidos en México a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre perpetrados por Al Qaeda, el embajador Johnson destacó la relación con México y el apoyo mutuo para la protección de ambos pueblos.

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Comentó que las organizaciones terroristas se adaptan, y tanto sus métodos como sus redes cambian: “Las organizaciones que utilizan la violencia y la intimidación para aterrorizar a las comunidades e imponer su voluntad mediante el miedo siguen representando una amenaza para las sociedades libres en todas partes”.

“Por eso, el presidente Trump ha reconocido la amenaza que representan los cárteles y los ha designado como organizaciones terroristas extranjeras. No son simplemente organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, utilizan el asesinato, la violencia, la corrupción y la intimidación para controlar comunidades enteras e imponer su voluntad”, declaró Johnson.

TERRORISMO PUEDE CAMBIAR SUS MÉTODOS Y APARIENCIA: JOHNSON

Al señalar que perjudica a personas inocentes, el diplomático estadounidense dijo que el terrorismo puede cambiar sus métodos y su apariencia, “pero nunca debemos perder de vista lo que realmente es”.

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Indicó que el mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum impulsan una alianza que ofrece resultados y que las dos naciones siguen permaneciendo unidas en defensa de la libertad y la democracia.

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