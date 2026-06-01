‘Continuidad pura y dura’: Advierte León Krauze sobre las pretensiones dinásticas de Andy López Beltrán

CDMX.- Con el libreto familiar y sin una propuesta ni renovación, la incursión de Andrés Manuel López Beltrán en la política es “continuidad pura y dura” del obradorismo y la confirmación de su naturaleza patrimonialista, así lo advierte hoy el periodista León Krauze. En su columna Epicentro, señala que el hijo del expresidente López Obrador ha comenzado su carrera electoral adoptando el “libreto” de rechazo a la prensa crítica, un gesto que, lejos de mostrar fortaleza, denota que no busca “construir legitimidad propia”, pero sí mantener “fortaleza discursiva” que su padre construyó durante su mandato.

Para el analista, esta postura temprana es preocupante para un aspirante político porque “antes de pedir el voto, López Beltrán ya está anunciando qué pregunta acepta y cuál prefiere evitar”.

“Hay una diferencia fundamental: López Obrador era presidente. López Beltrán no ha ganado una sola elección. Por eso, que comience su carrera electoral rechazando a la prensa crítica revela una concepción patrimonial del poder”, advierte.

En su análisis, Krauze reconoce que López Beltrán, como cualquier ciudadano, tiene pleno derecho a militar en Morena, buscar una candidatura en Tabasco y pedir el voto, pues “la democracia no puede descansar en la idea de que los hijos deben pagar o responder por los padres”. Sin embargo, subraya que este derecho no lo exime del juicio crítico, especialmente considerando el origen de su capital político. “López Beltrán no entra a la política como un ciudadano cualquiera. No llega solo con su historia personal, sus ideas o sus méritos. Llega con el apellido más poderoso de la historia política reciente de México”, expone el periodista. La semana pasada, Andrés Manuel López Beltrán anunció su salida de la dirigencia nacional de Morena, donde ocupaba el cargo de secretario de Organización, para buscar la diputación federal por Tabasco.

EL ‘LIBRETO’ CONTRA LOS MEDIOS En su artículo, León Krauze hace un revelador contraste entre los inicios de López Obrador y la actual postura de su hijo: recuerda que, antes de pertrecharse en Palacio Nacional y utilizar la conferencia matutina como un monólogo sin interlocutores independientes, el expresidente sí se exponía al choque con adversarios y periodistas críticos. “López Obrador siempre fue reacio a presentarse ante medios incómodos, pero aun así lo hizo durante una parte importante de su carrera. Asistió a espacios difíciles. Dio entrevistas largas. Enfrentó cuestionamientos duros”, refiere citando debates históricos y entrevistas con figuras como Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva y el propio Krauze.

LAS PRETENSIONES DINÁSTICAS DE ANDY LÓPEZ Para el autor de Epicentro, utilizar el pretexto del asedio mediático para imitar la postura de su padre frente a la prensa es una mala señal democrática en las aspiraciones de López Beltrán. Krauze advierte que este comportamiento confirma los temores sobre las verdaderas intenciones detrás del asalto de la “primera familia” a las boletas electorales: “En las pretensiones dinásticas de la primera familia del régimen no hay ruptura, ni propuesta, ni voluntad de renovación. Hay continuidad pura y dura. Bajo advertencia no hay engaño”.

Publicidad