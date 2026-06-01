‘Continuidad pura y dura’: Advierte León Krauze sobre las pretensiones dinásticas de Andy López Beltrán

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/
    ‘Continuidad pura y dura’: Advierte León Krauze sobre las pretensiones dinásticas de Andy López Beltrán
    López Beltrán, señala el autor de Epicentro, no busca ‘construir legitimidad propia’; y sin propuestas ni renovación, sólo es continuidad. CUARTOSCURO

Sin haber ganado una sola elección, el hijo de López Obrador recurre al ‘libreto’ contra la prensa crítica de su padre. Esta postura, considera el periodista, es una mala señal democrática y la confirmación de concepción patrimonialista del obradorismo

CDMX.- Con el libreto familiar y sin una propuesta ni renovación, la incursión de Andrés Manuel López Beltrán en la política es “continuidad pura y dura” del obradorismo y la confirmación de su naturaleza patrimonialista, así lo advierte hoy el periodista León Krauze.

En su columna Epicentro, señala que el hijo del expresidente López Obrador ha comenzado su carrera electoral adoptando el “libreto” de rechazo a la prensa crítica, un gesto que, lejos de mostrar fortaleza, denota que no busca “construir legitimidad propia”, pero sí mantener “fortaleza discursiva” que su padre construyó durante su mandato.

https://vanguardia.com.mx/opinion/andy-lopez-beltran-el-apellido-no-basta-LE21072911

Para el analista, esta postura temprana es preocupante para un aspirante político porque “antes de pedir el voto, López Beltrán ya está anunciando qué pregunta acepta y cuál prefiere evitar”.

“Hay una diferencia fundamental: López Obrador era presidente. López Beltrán no ha ganado una sola elección. Por eso, que comience su carrera electoral rechazando a la prensa crítica revela una concepción patrimonial del poder”, advierte.

En su análisis, Krauze reconoce que López Beltrán, como cualquier ciudadano, tiene pleno derecho a militar en Morena, buscar una candidatura en Tabasco y pedir el voto, pues “la democracia no puede descansar en la idea de que los hijos deben pagar o responder por los padres”. Sin embargo, subraya que este derecho no lo exime del juicio crítico, especialmente considerando el origen de su capital político.

“López Beltrán no entra a la política como un ciudadano cualquiera. No llega solo con su historia personal, sus ideas o sus méritos. Llega con el apellido más poderoso de la historia política reciente de México”, expone el periodista.

La semana pasada, Andrés Manuel López Beltrán anunció su salida de la dirigencia nacional de Morena, donde ocupaba el cargo de secretario de Organización, para buscar la diputación federal por Tabasco.

EL ‘LIBRETO’ CONTRA LOS MEDIOS

En su artículo, León Krauze hace un revelador contraste entre los inicios de López Obrador y la actual postura de su hijo: recuerda que, antes de pertrecharse en Palacio Nacional y utilizar la conferencia matutina como un monólogo sin interlocutores independientes, el expresidente sí se exponía al choque con adversarios y periodistas críticos.

“López Obrador siempre fue reacio a presentarse ante medios incómodos, pero aun así lo hizo durante una parte importante de su carrera. Asistió a espacios difíciles. Dio entrevistas largas. Enfrentó cuestionamientos duros”, refiere citando debates históricos y entrevistas con figuras como Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva y el propio Krauze.

https://vanguardia.com.mx/opinion/andy-el-junior-fracasado-LI20939345

LAS PRETENSIONES DINÁSTICAS DE ANDY LÓPEZ

Para el autor de Epicentro, utilizar el pretexto del asedio mediático para imitar la postura de su padre frente a la prensa es una mala señal democrática en las aspiraciones de López Beltrán.

Krauze advierte que este comportamiento confirma los temores sobre las verdaderas intenciones detrás del asalto de la “primera familia” a las boletas electorales: “En las pretensiones dinásticas de la primera familia del régimen no hay ruptura, ni propuesta, ni voluntad de renovación. Hay continuidad pura y dura. Bajo advertencia no hay engaño”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Prensa
A20
Política México

Personajes


Andrés Manuel López Beltrán

Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

Selección de los editores
El Gobierno federal ha otorgado estímulos para contener los incrementos en los precios de los combustibles.

Cae 10% IEPS por estímulos de combustibles
Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso

Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso
WWE anunció su regreso a México con eventos en Guadalajara, Monterrey y CDMX, donde Raw y SmackDown serán transmitidos en vivo.

WWE en México 2026: Fechas, boletos y cartelera de Raw y SmackDown en CDMX
Sospechas. A semanas del estreno de la nueva temporada, continúan las especulaciones sobre quiénes ocuparán las habitaciones de ‘La Casa de los Famosos México’.

¿Será verdad? Filtran supuesta lista de ‘La Casa de los Famosos México’ con Laura Flores, Karenka, Raquel Garza y Eduardo España
En ciertas temporadas, como la primavera y el verano, debido a las altas temperaturas, el metabolismo y ciclo de reproducción de las cucarachas hacen que salgan de las calles para entrar a los hogares .

¡Olvídate de los químicos! 5 plantas que aleja a las cucarachas de tu hogar y huelen delicioso
Desde el 27 de mayo hasta el 14 de noviembre, el Gobierno de México abrió el registro de hombres y mujeres para el programa social de Servicio Universal de Salud.

Servicio Universal de Salud: Abren registro de hombres y mujeres para tramitar la nueva credencial Bienestar
Señalan que tras la revisión del tratado, en caso de que se determine un arancel, éste sea fijo y permita a los empresarios proyectar sus inversiones.

Situación económica en México fue complicada en los primeros cinco meses del 2026: IP
Coahuila volvió a colocarse en el primer lugar nacional en formalidad laboral, de acuerdo con los resultados más recientes de la ENOE elaborada por el INEGI.

Coahuila lidera en empleo formal; 65.8% de trabajadores cuentan con prestaciones y seguridad social