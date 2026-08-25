Hijas de ‘El Chapo’ Guzmán y Emma Coronel cumplieron XV años... así fueron sus lujosos vestidos diseñados por April Black Diamond

Las hijas gemelas de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Emma Coronel, Emali Guadalupe y María Joaquina, cumplieron 15 años el pasado 15 de agosto. La celebración se realizó con bajo perfil y, hasta ahora, son pocos los detalles que se conocen públicamente sobre el festejo. Una de las revelaciones llegó por parte de April Black Diamond, diseñadora que confeccionó los vestidos de las adolescentes. La creadora también ha vestido a Emma Coronel y compartió en Instagram imágenes de los diseños utilizados por las jóvenes.

Los vestidos fueron elaborados con una estética de alta costura, cristales, pedrería, tul y perlas. Aunque las gemelas llevaron modelos distintos, ambos conservaron una línea elegante y en tonos claros.

CRISTALES, TUL Y PERLAS PARA LOS XV AÑOS En las fotografías difundidas por April Black Diamond, las adolescentes aparecen junto a la diseñadora frente a un muro de mosaico blanco acompañado por una instalación floral en tonos rosas, durazno, naranja y blanco. Sus rostros fueron cubiertos con emojis de corazones rosas, una práctica que Emma Coronel ha mantenido para proteger su privacidad. Una de las gemelas utilizó un vestido strapless con el corpiño completamente bordado con cristales y pedrería plateada. La falda, amplia y confeccionada en varias capas de tul blanco, recordó a los tradicionales vestidos de bailarina. El segundo diseño tenía una silueta más ajustada. También contaba con un corpiño cubierto de cristales, mientras que la falda incorporaba cascadas de perlas, listones blancos y flores tridimensionales. Ambas llevaron zapatos plateados de tacón bajo y collares de perlas. “Cada diseño refleja elegancia, feminidad y la belleza atemporal de la alta costura, convirtiendo cada momento en una experiencia visual espectacular”, escribió Black Diamond en su publicación.

Emma Coronel reaccionó a las imágenes y las compartió en sus historias de Instagram, donde expresó su felicidad por los diseños utilizados por sus hijas. UNA CELEBRACIÓN MANTENIDA EN PRIVADO La organización del festejo estuvo a cargo de @fiestasxtreme, empresa a la que Coronel agradeció públicamente a través de una historia en Instagram. Sin embargo, no se ha revelado cuánto costó la celebración ni el lugar exacto donde se realizó. Una de las pocas imágenes relacionadas con el montaje muestra una larga mesa de madera preparada para una celebración nocturna. La decoración incluyó peonías y rosas blancas, floreros de vidrio acanalado y cadenas de perlas distribuidas a lo largo de la mesa. También se utilizaron copas de cristal tallado, cubiertos en acabado dorado oscuro, platos con base dorada y servilletas color champagne. Las velas aportaron iluminación cálida al espacio. A diferencia de la fiesta que tuvieron cuando eran niñas, en esta ocasión Emma Coronel evitó publicar fotografías de sus hijas durante el evento y mantuvo bajo reserva la mayoría de los detalles. DE UNA FIESTA DE BARBIE A SUS XV AÑOS El festejo de 2026 contrasta con la celebración que las gemelas tuvieron en septiembre de 2018, cuando cumplieron siete años. En aquella ocasión, Emma Coronel organizó una fiesta con temática de Barbie en una mansión de Culiacán, Sinaloa. El lugar fue decorado prácticamente por completo en color rosa. Hubo juegos mecánicos, cientos de globos, árboles con flores, una mansión infantil y un trono. La mesa de dulces incluyó pastel, cake pops y otros elementos relacionados con el personaje de Mattel.

El fotógrafo Antonio Tizoc declaró entonces a Los Angeles Times: “En Culiacán es realmente normal tener fiestas como esta. A ricos y pobres nos gustan las fiestas grandes”. Una organizadora consultada por Milenio estimó en aquel momento que un festejo de esas dimensiones podía superar los 500 mil pesos. Cuando aquella celebración ocurrió, El Chapo Guzmán todavía no había sido sentenciado a cadena perpetua. El narcotraficante fue condenado en Estados Unidos en 2019 y actualmente permanece recluido en la prisión ADX Florence, en Colorado. LAS GEMELAS HAN CRECIDO LEJOS DE LOS REFLECTORES Emali Guadalupe y María Joaquina nacieron el 15 de agosto de 2011 en Lancaster, California, con apenas un minuto de diferencia. En aquel momento, su padre se encontraba prófugo de la justicia. Las adolescentes tienen nacionalidad estadounidense y, de acuerdo con información publicada anteriormente, no fueron registradas inicialmente con el apellido Guzmán. Emma Coronel explicó que buscaba evitar que sus hijas cargaran desde pequeñas con el estigma relacionado con la figura de su padre. La privacidad se ha mantenido como una constante. Cuando Coronel comparte imágenes de las gemelas, suele cubrir sus rostros con emojis o mostrarlas de espaldas. En una ocasión explicó: “Cuando ellas tengan la madurez adecuada, que ellas decidan si se exponen a redes”.

DATOS CURIOSOS · Emali Guadalupe y María Joaquina nacieron el mismo día, el 15 de agosto de 2011. · Las gemelas nacieron con apenas un minuto de diferencia. · April Black Diamond también diseñó prendas para Emma Coronel. · Los vestidos de los XV años combinaron cristales, pedrería, tul y perlas. · El 15 de agosto también es el cumpleaños de Iván Archivaldo Guzmán, nacido en 1983 en Durango.