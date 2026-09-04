Space X de Musk, llegará a la Bolsa Mexicana de Valores a través del SIC
El ingreso se produce después de la histórica Oferta Pública Inicial (OPI) de SpaceX en Wall Street, cuyo proceso comenzó el 12 de junio
La llegada de SpaceX al mercado bursátil mexicano ocurrirá el próximo 14 de septiembre, cuando las acciones de la compañía aeroespacial encabezada por Elon Musk comiencen a estar disponibles a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El ingreso se produce después de la histórica Oferta Pública Inicial (OPI) de SpaceX en Wall Street, cuyo proceso comenzó el 12 de junio. La operación permitió a la compañía recaudar 85,700 millones de dólares, cifra que la convirtió en la OPI más importante hasta ahora y que superó los 25,600 millones de dólares obtenidos por Saudi Aramco en 2019.
El SIC permite que los inversionistas mexicanos puedan adquirir títulos de empresas que cotizan en mercados internacionales. Actualmente, el sistema cuenta con 2,115 acciones de compañías y 1,570 Exchange Trade Funds (ETFs), instrumentos que agrupan inversiones de distintos sectores y empresas.
UNA EMPRESA QUE YA ROZA LOS 2 BILLONES DE DÓLARES
El desembarco de SpaceX en el mercado mexicano ocurre mientras sus acciones mantienen una trayectoria positiva. Durante la jornada de este jueves, los títulos avanzaron 6.42%, hasta los 149.74 dólares, su mayor incremento desde el 12 de agosto, cuando registraron un alza de 9.65%.
El movimiento también llevó a las acciones a su precio más alto desde el 9 de julio, cuando terminaron la sesión en 152.16 dólares.
Desde su debut bursátil, el 12 de junio de 2026, los títulos acumulan un incremento de 10.92%, frente a un precio inicial de 135 dólares.
El avance de la acción también tuvo un impacto considerable en la capitalización de la empresa. SpaceX agregó 126,616 millones de dólares en una sola jornada y alcanzó un valor total de 1.973 billones de dólares.
Con esta valuación, la compañía ocupa el séptimo lugar entre las empresas más valiosas del mundo. Por delante se encuentran NVIDIA, con 5.516 billones de dólares; Apple, con 4.789 billones, y Alphabet, con 4.146 billones, en el tercer sitio.
Para Jacobo Rodríguez, analista de Roga Capital, la incorporación de nuevas compañías al SIC amplía las alternativas para los inversionistas mexicanos, particularmente en industrias innovadoras que tienen poca presencia en el mercado nacional.
“Las empresas del sector aeroespacial resultan particularmente atractivas por su naturaleza disruptiva, aunque operan bajo una alta volatilidad debido a la complejidad de sus proyectos”, señaló.
El analista agregó que el desempeño de este tipo de compañías está estrechamente relacionado con su capacidad para realizar lanzamientos exitosos y conservar contratos estratégicos con organismos gubernamentales como la NASA.
Sin embargo, también identificó riesgos en el corto plazo, entre ellos la inmadurez financiera propia de algunas empresas que llegan al mercado público y el impacto que puede tener la comunicación mediática de sus líderes.
“A largo plazo, el crecimiento sostenido de estas inversiones estará condicionado a la solidez de sus resultados financieros y la ejecución técnica de sus misiones”, explicó.
TESLA SE BENEFICIA DEL ENTUSIASMO POR LA AUTONOMÍA
El buen desempeño de SpaceX coincidió con una jornada positiva para Tesla, cuyas acciones también avanzaron después del lanzamiento del Cybercab en Austin.
El vehículo autónomo de dos plazas, diseñado sin volante, representa una pieza central de la estrategia de robotaxis de la automotriz. No obstante, su despliegue continúa limitado por restricciones regulatorias y por una expansión todavía reducida de la flota autónoma.
Los títulos de Tesla llegaron a los 376.37 dólares, lo que representó un avance de 5.42% frente al cierre del miércoles.
A pesar de este repunte, las acciones de la compañía todavía acumulan una caída de 16.31% en lo que va del año.
Analistas de GBM Research atribuyeron el movimiento al mayor optimismo alrededor de la conducción autónoma, así como a los vínculos de inversión y manufactura entre Tesla y SpaceX.
También señalaron el proyecto conjunto Terafab, que contempla una inversión inicial de 16,800 millones de dólares para construir una planta de semiconductores destinada a respaldar la producción de Optimus y el desarrollo de futuro hardware de inteligencia artificial.
MUSK, ENTRE LOS MOVIMIENTOS DE SUS EMPRESAS
Los cambios en el valor de SpaceX y Tesla también se reflejaron directamente en la fortuna de Elon Musk.
En una sola jornada, el patrimonio del empresario aumentó en 53,900 millones de dólares, hasta alcanzar los 926,200 millones de dólares, con lo que mantiene el primer lugar entre las personas más ricas del mundo.
De acuerdo con Forbes, su patrimonio se ha incrementado 170% durante el presente año. Al cierre de 2025, Musk contaba con una fortuna de 342,000 millones de dólares.
La diferencia respecto a sus principales competidores también se amplió. Larry Page, cofundador de Google y segunda persona más rica del mundo, acumula un patrimonio de 277,000 millones de dólares, mientras que Jeff Bezos, fundador de Amazon, ocupa el siguiente lugar con 268,000 millones.
Así, mientras SpaceX se prepara para abrir una nueva puerta a los inversionistas mexicanos, Tesla busca consolidar su apuesta por los vehículos autónomos y Musk continúa viendo cómo las fluctuaciones de sus principales compañías impactan directamente en su fortuna.