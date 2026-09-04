Space X de Musk, llegará a la Bolsa Mexicana de Valores a través del SIC

La llegada de SpaceX al mercado bursátil mexicano ocurrirá el próximo 14 de septiembre, cuando las acciones de la compañía aeroespacial encabezada por Elon Musk comiencen a estar disponibles a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El ingreso se produce después de la histórica Oferta Pública Inicial (OPI) de SpaceX en Wall Street, cuyo proceso comenzó el 12 de junio. La operación permitió a la compañía recaudar 85,700 millones de dólares, cifra que la convirtió en la OPI más importante hasta ahora y que superó los 25,600 millones de dólares obtenidos por Saudi Aramco en 2019.

El SIC permite que los inversionistas mexicanos puedan adquirir títulos de empresas que cotizan en mercados internacionales. Actualmente, el sistema cuenta con 2,115 acciones de compañías y 1,570 Exchange Trade Funds (ETFs), instrumentos que agrupan inversiones de distintos sectores y empresas.

UNA EMPRESA QUE YA ROZA LOS 2 BILLONES DE DÓLARES El desembarco de SpaceX en el mercado mexicano ocurre mientras sus acciones mantienen una trayectoria positiva. Durante la jornada de este jueves, los títulos avanzaron 6.42%, hasta los 149.74 dólares, su mayor incremento desde el 12 de agosto, cuando registraron un alza de 9.65%. El movimiento también llevó a las acciones a su precio más alto desde el 9 de julio, cuando terminaron la sesión en 152.16 dólares. Desde su debut bursátil, el 12 de junio de 2026, los títulos acumulan un incremento de 10.92%, frente a un precio inicial de 135 dólares. El avance de la acción también tuvo un impacto considerable en la capitalización de la empresa. SpaceX agregó 126,616 millones de dólares en una sola jornada y alcanzó un valor total de 1.973 billones de dólares. Con esta valuación, la compañía ocupa el séptimo lugar entre las empresas más valiosas del mundo. Por delante se encuentran NVIDIA, con 5.516 billones de dólares; Apple, con 4.789 billones, y Alphabet, con 4.146 billones, en el tercer sitio. Para Jacobo Rodríguez, analista de Roga Capital, la incorporación de nuevas compañías al SIC amplía las alternativas para los inversionistas mexicanos, particularmente en industrias innovadoras que tienen poca presencia en el mercado nacional. “Las empresas del sector aeroespacial resultan particularmente atractivas por su naturaleza disruptiva, aunque operan bajo una alta volatilidad debido a la complejidad de sus proyectos”, señaló. El analista agregó que el desempeño de este tipo de compañías está estrechamente relacionado con su capacidad para realizar lanzamientos exitosos y conservar contratos estratégicos con organismos gubernamentales como la NASA. Sin embargo, también identificó riesgos en el corto plazo, entre ellos la inmadurez financiera propia de algunas empresas que llegan al mercado público y el impacto que puede tener la comunicación mediática de sus líderes. “A largo plazo, el crecimiento sostenido de estas inversiones estará condicionado a la solidez de sus resultados financieros y la ejecución técnica de sus misiones”, explicó.