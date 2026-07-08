SRE comparte comunicaciones sobre peticiones de Rocha e Insunza
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Fiscalía General de la República asegura que hasta el momento no hay pruebas de vinculamiento de Rocha con el cártel
En atención a la instrucción presidencial, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió las comunicaciones con Estados Unidos sobre las peticiones de detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador de Morena, Enrique Insunza.
LÍNEAS DE COMUNICACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
En las comunicaciones se indica que, tras las solicitudes de Estados Unidos para la detención provisional de 10 ciudadanos mexicanos con fines de extradición, México fijó una “postura clara”: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
También cita que la presidenta Claudia Sheinbaum fue explícita: ‘no vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito... y hemos actuado en consecuencia’.
‘Cualquier acción legal en México requiere pruebas claras y verificables conforme a la legislación nacional’, indica.
Menciona también que el caso se está tramitando estrictamente conforme al marco jurídico mexicano y todas las solicitudes han sido remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), que inició una investigación y determinará los pasos a seguir con base en las pruebas y el debido proceso, en el marco del Estado de derecho.
En las comunicaciones, la SRE insiste en que debe haber pruebas sólidas y que el gobierno actúa en apego a la Constitución.
‘México mantiene la cooperación con Estados Unidos, pero no permitirá ninguna injerencia externa en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo mexicano’, resalta.
LAS ACUSACIONES
Compartió las acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos en el Distrito Sur de Nueva York.
‘La acusación sostiene que los imputados participaron en una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.
‘Además, habrían usado sus cargos públicos para proteger a líderes criminales, filtrar información policial y militar sensible, impedir arrestos, ordenar a corporaciones locales resguardar cargamentos y permitir actos violentos del cártel sin consecuencias’, refiere la información.
Agrega que también se les imputan delitos relacionados con posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
En un caso particular, uno de los acusados (Juan Valenzuela) enfrenta además cargos por secuestro con resultado de muerte.
‘Las autoridades estadounidenses aclaran que se trata de acusaciones, no condenas, y que todos los señalados son legalmente presuntos inocentes hasta probarse lo contrario’, puntualiza.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Roberto Velasco, también compartió un extrañamiento en el que expresa que ‘de darse a conocer la información en materia de una solicitud de extradición internacional, antes de que la persona reclamada sea detenida y sometida al procedimiento de extradición correspondiente en el estado requerido, se vulneraría su derecho al debido proceso’.
FGR NO TIENE PRUEBAS CONTRA ROCHA MOYA SOBRE NEXOS CON UN CÁRTEL
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no cuenta con pruebas de los posibles nexos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el Cártel de Sinaloa.
Durante la conferencia de prensa que ofreció la fiscal Ernestina Godoy Ramos, dicho funcionario aseguró que la investigación contra el funcionario de Morena y los otros nuevos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázares, continúa y la indagatoria está siendo exhaustiva.
Pero refirió que no ha habido pruebas que alcancen el estándar probatorio mínimo que exige la legislación mexicana.
‘No ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio, mínimo que requiere el derecho mexicano, como se ha explicado ya en su momento, ha sido y está siendo exhaustiva la investigación’, comentó.
Recordó que el Ministerio Público Federal del caso entrevistó a los diez funcionarios requeridos por Estados Unidos.
‘Citaron a las 10 personas, se han recibido reportes, informes, ha sido muy exhaustiva la investigación. No solamente porque esa es la convicción del ministerio público, del fiscal en jefe a cargo del asunto, y un ministerio público, hay un fiscal en jefe, hay un fiscal especial de casos complejos y la convicción de todos es ser exhaustivos en términos generales, por supuesto’, explicó.