Evalúa Estados Unidos opciones para capturar a Rocha Moya tras negativa de México: Riva Palacio

CDMX.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos evalúa opciones radicales y unilaterales para llevar a la justicia al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante la negativa del gobierno de Claudia Sheinbaum de detenerlo con fines de extradición. Así lo revela hoy el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, donde asegura que la inacción de México para detener a los funcionarios sinaloenses, encabezados por Rocha Moya, ya agotó la paciencia de Washington.

De acuerdo con el editorialista, Estados Unidos analiza opciones para capturar al sinaloense, que van desde una detención en espacio aéreo o marítimo internacional hasta la intervención de cazarrecompensas o comandos de élite, como en el caso de Ismael “El Mayo” Zambada. “Ante la omisión del gobierno mexicano de capturar con fines de extradición al gobernador con licencia, está la posibilidad de que el Departamento de Justicia lo acuse penalmente en ausencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y se pida la orden de captura internacional”, refiere. La semana pasada se cumplieron dos meses desde que el Departamento de Justicia acusó a Rocha Moya y a nueve funcionarios de conspirar “con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de droga a ese país a cambio de apoyo político y sobornos”. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido el rechazo de la captura inmediata con fines de extradición, alegando que no existen pruebas sobre las acusaciones contra los sinaloenses. Estados Unidos, según las revelaciones de Riva Palacio, acusa a México de haber violado el Tratado de Extradición e incluso afirma que ello derivó en un ríspido reclamo a Sheinbaum por parte del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien visitó a la Presidenta en México tres semanas después de la acusación. “No hay una respuesta definitiva que establezca si el gobierno de Sheinbaum violó o no el Tratado de Extradición... (pero) Estados Unidos considera que México sí incumplió con el tratado, que fue el principal reclamo que le hizo a Sheinbaum el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin”, detalla.

NO RENOVAR EL T-MEC, UNA REPRESALIA DE TRUMP CONTRA MÉXICO La negativa del gobierno de Sheinbaum de entregar a Rocha Moya, afirma el autor de Estrictamente Personal, ha sido el motivo por el cual la Administración Trump ha decidido aplicar represalias económicas y judiciales contra México. Y en ese contexto, señala, se inscribe la decisión de Trump de no extender el T-MEC y someterlo a revisión anual, así como las acciones del Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que sancionó a dos mexicanos y a nueve empresas por presuntamente estar vinculados a una red de robo de combustible asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Como parte de esas presiones, la OFAC y la FinCEN señalaron que las ganancias criminales del huachicol financian campañas “con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles”. Riva Palacio añade que la no extradición de Rocha Moya también ya ha provocado molestias dentro del gabinete, donde “varios funcionarios, incluido un secretario de Estado, afirman que la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de entregarlo provocó que Donald Trump no extendiera el acuerdo comercial con México y Canadá”. ROCHA MOYA, LA PIEZA QUE MÁS INTERESA A EU PARA CONOCER LA ARQUITECTURA DE LA NARCOPOLÍTICA En Washington, asegura Raymundo Riva Palacio, están convencidos de que Rocha Moya es la pieza clave que entregaría “la arquitectura de las negociaciones políticas del régimen con el Cártel de Sinaloa y los puestos de elección popular que fueron pactados”. El periodista detalla que en Washington se analiza la posibilidad de que el “Departamento de Justicia lo acuse penalmente en ausencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y se pida la orden de captura internacional”; de esta forma, si el político sinaloense es detectado viajando en espacio aéreo o marítimo internacional, podrá ser arrestado. Otras de las opciones consideradas es hacer uso de cazarrecompensas para que “lo detenga en México y lo entregue a las autoridades estadounidenses” o incluso, la más radical, que corra la suerte del otrora líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, “a quien capturó un comando de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Culiacán, en una operación diseñada por el FBI”.

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Por lo pronto, añade, el cerco ya se estrechó con el congelamiento de cuentas y activos de Rocha Moya en Estados Unidos: “Una fuente estadounidense reveló que, por esa razón, la familia del gobernador con licencia, a la que había enviado a Los Ángeles tras la imputación de Zambada en su contra, ya regresó a México”. Mientras que el gobernador, de acuerdo con información de Riva Palacio, “sigue escondido en un rancho al norte de Culiacán, protegido por la policía sinaloense, pero vigilado por el Ejército”.

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