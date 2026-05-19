Gobierno de Sheinbaum afirma que presentó 269 solicitudes de extradición a EU

El gobierno de México mantiene pendientes 233 solicitudes de extradición y detención provisional enviadas a Estados Unidos desde 2018, mientras 36 han sido rechazadas, informó Roberto Velasco Álvarez, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con el reporte presentado, entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026 se han tramitado 269 requerimientos. De los expedientes aún abiertos, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición bajo proceso judicial, mientras que otros 50 son peticiones de detención provisional con fines de extradición.

Velasco explicó que en 47 de esas 50 solicitudes provisionales, autoridades estadounidenses pidieron documentación complementaria, al asegurar que se trata de un procedimiento habitual dentro de la cooperación bilateral y no de una anomalía jurídica, como —dijo— se ha interpretado en algunos sectores. Entre los expedientes mencionados destacó el de Francisco Javier “N”, investigado por presuntos delitos financieros y delincuencia organizada, cuya solicitud fue presentada en agosto de 2025 y permanece sin resolución por requerimientos adicionales de información.

Asimismo, citó el caso de Víctor Manuel “N”, señalado por un presunto fraude ligado a la Secretaría de Gobernación, cuya petición de detención fue rechazada por Estados Unidos al no considerarse un delito violento, aunque ello no impide una futura solicitud formal de extradición. Otros nombres mencionados fueron Rafael “N” y Elías “N”, relacionados con un caso del Infonavit, además de José Ulises “N”, vinculado al caso Ayotzinapa, cuyos procesos también enfrentan solicitudes de información complementaria por parte de autoridades estadounidenses. Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum reclamó reciprocidad al gobierno de Estados Unidos, al señalar que México ha entregado personas reclamadas por la justicia estadounidense, mientras que casos considerados prioritarios para el país aún no registran entregas efectivas. “Son asuntos de gran relevancia para México, relacionados con delincuencia organizada, corrupción y Ayotzinapa. La pregunta es por qué no ha habido reciprocidad”, cuestionó la mandataria.

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