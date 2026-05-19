Gobierno de Sheinbaum afirma que presentó 269 solicitudes de extradición a EU

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Gobierno de Sheinbaum afirma que presentó 269 solicitudes de extradición a EU
    Claudia Sheinbaum reclamó reciprocidad al gobierno de Estados Unidos, al señalar que México ha entregado personas reclamadas por la justicia estadounidense. CAPTURA DE PANTALLA

De acuerdo con el reporte presentado, entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026 se han tramitado 269 requerimientos

El gobierno de México mantiene pendientes 233 solicitudes de extradición y detención provisional enviadas a Estados Unidos desde 2018, mientras 36 han sido rechazadas, informó Roberto Velasco Álvarez, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el reporte presentado, entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026 se han tramitado 269 requerimientos. De los expedientes aún abiertos, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición bajo proceso judicial, mientras que otros 50 son peticiones de detención provisional con fines de extradición.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/encuentran-los-cuerpos-de-los-turistas-italianos-desaparecidos-en-una-cueva-de-las-maldivas-JC20771989

Velasco explicó que en 47 de esas 50 solicitudes provisionales, autoridades estadounidenses pidieron documentación complementaria, al asegurar que se trata de un procedimiento habitual dentro de la cooperación bilateral y no de una anomalía jurídica, como —dijo— se ha interpretado en algunos sectores.

Entre los expedientes mencionados destacó el de Francisco Javier “N”, investigado por presuntos delitos financieros y delincuencia organizada, cuya solicitud fue presentada en agosto de 2025 y permanece sin resolución por requerimientos adicionales de información.

Asimismo, citó el caso de Víctor Manuel “N”, señalado por un presunto fraude ligado a la Secretaría de Gobernación, cuya petición de detención fue rechazada por Estados Unidos al no considerarse un delito violento, aunque ello no impide una futura solicitud formal de extradición.

Otros nombres mencionados fueron Rafael “N” y Elías “N”, relacionados con un caso del Infonavit, además de José Ulises “N”, vinculado al caso Ayotzinapa, cuyos procesos también enfrentan solicitudes de información complementaria por parte de autoridades estadounidenses.

Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum reclamó reciprocidad al gobierno de Estados Unidos, al señalar que México ha entregado personas reclamadas por la justicia estadounidense, mientras que casos considerados prioritarios para el país aún no registran entregas efectivas.

“Son asuntos de gran relevancia para México, relacionados con delincuencia organizada, corrupción y Ayotzinapa. La pregunta es por qué no ha habido reciprocidad”, cuestionó la mandataria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos
Relaciones Exteriores
Extradiciones

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Sheinbaum, en problemas

Sheinbaum, en problemas
NosotrAs: Pensamiento crítico, cerebro y feminismo

NosotrAs: Pensamiento crítico, cerebro y feminismo
General Motors ha sido vital para consolidar el clúster automotriz en la entidad coahuilense.

Crece General Motors en Coahuila: ampliará sus operaciones en la Región Sureste
México Avante y Nuevas Ideas no han transparentado movimientos financieros durante las campañas.

Nuevos partidos en Coahuila no transparentan gasto; los demás suman 37 mdp en primeros 10 días de campaña
La Secretaría de Educación Pública confirmó que la cédula profesional dejó de ser válida como identificación oficial en México.

SEP confirma: cédula profesional ya no será válida para trámites
Conoce por qué el Día del Padre no tiene fecha fija y descubre cuándo se celebrará en México y Estados Unidos en 2026.

Día del Padre 2026... ¿Por qué no tiene fecha fija como el Día de las Madres y cuándo se celebra en México y EU?
Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezarán el Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Corona Capital 2026 confirma cartel con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes: lista de artistas y fechas
Pato O’Ward salió sin lesiones tras el accidente ocurrido en la curva 2 del Indianapolis Motor Speedway.

Pato O’Ward sufre accidente en práctica de las 500 Millas de Indianápolis