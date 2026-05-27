SRE envía al Senado cuatro nombramientos diplomáticos propuestos por Claudia Sheinbaum

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    SRE envía al Senado cuatro nombramientos diplomáticos propuestos por Claudia Sheinbaum
    La SRE envió al Senado cuatro nombramientos diplomáticos propuestos por Claudia Sheinbaum Pardo para ratificación. SRE

El Senado analizará los nombramientos diplomáticos de Claudia Sheinbaum Pardo para Estados Unidos, India y Países Bajos

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este miércoles que fueron enviados al Senado de la República cuatro nombramientos diplomáticos designados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para su proceso de ratificación.

De acuerdo con la dependencia federal, las propuestas incluyen dos mujeres y dos hombres, de los cuales tres forman parte del Servicio Exterior Mexicano.

La Cancillería señaló que las personas designadas tendrán la encomienda de defender los intereses nacionales y fortalecer la atención a las comunidades mexicanas que residen en el extranjero, en línea con las instrucciones de la titular del Ejecutivo federal.

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CRISTINA PLANTER RIEBELING SERÁ PROPUESTA PARA LA SUBSECRETARÍA PARA AMÉRICA DEL NORTE

Entre los nombramientos enviados destaca el de Cristina Planter Riebeling, quien fue propuesta como subsecretaria para América del Norte.

Actualmente se desempeña como encargada de la Subsecretaría para América del Norte y directora general de Estrategia Diplomática, cargo que ocupa desde agosto de 2021.

La funcionaria forma parte del Servicio Exterior Mexicano y anteriormente estuvo adscrita a la Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, así como al Consulado de México en Milwaukee, Estados Unidos.

Planter Riebeling es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con una maestría en Economía Internacional y Asuntos Internacionales por la Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

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ROOBERTO LAZZERI MONTAÑO FUE PROPUESTO COMO EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS

La SRE también informó sobre la designación de Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México en Estados Unidos.

Actualmente, Lazzeri Montaño se desempeña como director general de Nacional Financiera y Bancomext.

Dentro de su trayectoria profesional también fungió como jefe de la Oficina de Coordinación del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ocupó diversos cargos en esa dependencia, entre ellos director general de Captación y director general de Deuda Pública. Es licenciado en Economía.

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PEDRO BLANCO PÉREZ SERÁ PROPUESTO COMO EMBAJADOR EN INDIA

Otro de los nombramientos enviados al Senado corresponde a Pedro Blanco Pérez, quien fue designado como embajador de México en India.

Blanco Pérez forma parte del Servicio Exterior Mexicano y su más reciente adscripción fue como titular de la Oficina de Representación de México en Palestina.

A lo largo de su carrera diplomática ha estado adscrito a las embajadas de México en Emiratos Árabes Unidos, Corea y Singapur, además del Consulado de México en Albuquerque.

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ALICIA BUENROOSTRO MASSIEU SERÁ PROPUESTA COMO EMBAJADORA DE PAÍSES BAJOS

La Cancillería también notificó el envío del nombramiento de Alicia Buenrostro Massieu como embajadora de México en Países Bajos.

Buenrostro Massieu pertenece al Servicio Exterior Mexicano y desde 2021 se desempeña como representante permanente alterna de México ante las Naciones Unidas, en Nueva York.

Dentro de su trayectoria diplomática ha estado adscrita a las embajadas mexicanas en Reino Unido, Estados Unidos y España. También fue cónsul general en Hong Kong y embajadora de México en Austria. Es licenciada en Relaciones Internacionales.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/comercio-migracion-y-seguridad-seran-las-prioridades-de-roberto-lazzeri-como-embajador-FP20853125

SENADO DEBERÁ ANALIZAR Y RATIFICAR LOS NOMBRAMIENTOS

Los cuatro nombramientos deberán ser revisados por el Senado de la República como parte del procedimiento de ratificación establecido para cargos diplomáticos y de política exterior.

La SRE indicó que las designaciones forman parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer la representación diplomática de México y mantener una atención cercana a las comunidades mexicanas en el exterior.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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