Comercio, migración y seguridad, serán las prioridades de Roberto Lazzeri como Embajador

CDMX.- El comercio, la migración y la seguridad serán las prioridades de Roberto Lazzeri, Embajador designado de México en Estados Unidos, informó el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Tras confirmar que la administración de Donald Trump ya otorgó su beneplácito para que el ex director del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de Nacional Financiera (Nafin) sea el representante de México en Washington, Velasco definió las principales áreas en las que deberá enfocarse.

“Tendrá la encomienda de trabajar en materia de comercio, de trabajar en la relación que tenemos sobre migración y, por supuesto, también en materia de seguridad”, indicó. Esa labor, enfatizó, deberá guiarse por los principios establecidos por ambos países como ejes de su cooperación: respeto a la integridad territorial y a la soberanía, respeto y confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, y cooperación sin subordinación.

Una vez recibido el beneplácito estadounidense, informó Velasco, el nombramiento de Lazzeri deberá ser confirmado por el Senado de la República. EU NO ENVÍA AÚN PRUEBAS CONTRA ROCHA Y ACUSADOS El gobierno de Estados Unidos todavía no ha dado respuesta a la solicitud de México para entregar pruebas sobre la presunta complicidad del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve coacusados con el narcotráfico, informó Roberto Velasco, Secretario de Relaciones Exteriores.

El funcionario indicó que la dependencia a su cargo envió al Departamento de Estado una nota diplomática solicitando mayores elementos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) considerara que la solicitud de detención provisional con fines de extradición no contenía pruebas suficientes. “De la nota diplomática que enviamos respecto a estas solicitudes de extradición, no hemos recibido aún una respuesta. Ya lo estaremos informando más adelante”, dijo.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación ante un tribunal de distrito de Nueva York contra Rocha Moya y nueve funcionarios y ex funcionarios del estado, a quienes se señala por haber dado protección a “Los Chapitos”. SRE NO HA SIDO NOTIFICADA SOBRE ALGUNA INVESTIGACIÓN Velasco, quien ofreció una conferencia en la Cancillería tras encabezar una reunión con Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, también informó que oficialmente la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha sido notificada de alguna investigación relacionada con los consulados mexicanos en Estados Unidos. “No tenemos en este momento información de que haya un proceso respecto de los consulados, más allá de lo que se vio en los medios de comunicación”, aseguró. El pasado 7 de mayo, la cadena estadounidense CBS News informó que presuntamente el Departamento de Estado había iniciado una revisión de los 53 consulados mexicanos con la intención de cerrar algunos de ellos, debido a que supuestamente habían realizado actividades políticas. Velasco rechazó que los consulados mexicanos hayan participado en actividades distintas a las establecidas en la ley y a su propósito esencial, que es ayudar a los connacionales. “Nuestros consulados realizan una labor extraordinaria de apoyo a nuestra comunidad. No participan en actividades políticas relacionadas con Estados Unidos, eso es muy claro. Es la instrucción que tienen todas y todos los cónsules, además, por supuesto, de las obligaciones que tienen como servidores públicos de no involucrarse en actividades de corte partidista en el ejercicio de sus funciones. “Y, por supuesto, además, siempre respetan la Convención de Viena, así que estamos seguros de que no habrá un impacto en esa labor tan importante que realizan”, dijo.

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