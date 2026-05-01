Según una ONG; Israel es responsable de casi dos tercios de las muertes de periodistas en 2026

GINEBRA- Dieciséis de los 27 periodistas asesinados en todo el mundo en lo que va de año han sido víctimas de ataques israelíes, denunció la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC por sus siglas en inglés) en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este domingo 3 de mayo. “Es lamentable que un sólo Gobierno, supuestamente una democracia, sea responsable de casi dos tercios de las víctimas, lo que demuestra una inaceptable falta de respeto por la vida civil y la independencia de los medios de comunicación”, subrayó en un comunicado el presidente de PEC, Blaise Lempen.

El máximo responsable de la ONG, que hace un seguimiento actualizado de los ataques a periodistas en todo el mundo, agregó que muchos de estos ataques son deliberados, por lo que podrían ser considerados crímenes de guerra. PEC subrayó que los pretextos esgrimidos por Israel, quien defiende que algunos de estos periodistas asesinados estaban afiliados a Hamás o Hizbulá, “no justifican su eliminación si no actuaban como combatientes”. Según la organización, estos crímenes continúan sin ser investigados, aumentando una impunidad que fomenta futuros asesinatos, mientras continúan las restricciones al acceso de la prensa internacional a la Franja de Gaza.

En concreto, 17 periodistas asesinados en lo que va de año están vinculados al conflicto en Oriente Medio: nueve en Líbano, seis en Gaza, uno en Irán y otro en Siria. En el resto del mundo, PEC ha contabilizado cinco víctimas mortales en Latinoamérica (dos en México, otras tantas en Venezuela y una en Guatemala), y también casos en Bangladés, Somalia, Filipinas, Uganda y la India. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, también recordó el día mundial con una declaración en la que reconoció que el periodismo “se ha convertido en una profesión insegura y, en ocasiones, peligrosa”. Türk lamentó que en los últimos 20 años sólo uno de cada 10 asesinatos a periodistas haya sido juzgado y condenado, y subrayó que la guerra de Israel en Gaza ha sido una especial “trampa mortal” para los medios, con casi 300 periodistas muertos desde el inicio del conflicto en octubre de 2023.

También recordó que unos 330 periodistas y trabajadores de los medios permanecen detenidos en el mundo por ejercer su trabajo. “La prensa es el oxígeno de una sociedad libre y abierta, alimenta el debate público y puede generar confianza, sustentando la cohesión social, la resiliencia y la seguridad”, resumió el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

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