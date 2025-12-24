SSC detuvo a ‘El Diez’, presunto integrante de La Unión Tepito, en el Estado de México

México
/ 24 diciembre 2025
    SSC detuvo a ‘El Diez’, presunto integrante de La Unión Tepito, en el Estado de México
    José Luis Bravo Esquivel, alias ‘El Diez’ y presunto miembro de La Unión Tepito, fue detenido en Ecatepec, Estado de México. CORTESÍA

‘El Diez’ contaba con una orden de aprehensión en su contra, por el delito de asociación delictuosa al presuntamente colaborar con La Unión Tepito

José Luis Bravo Esquivel, alias ‘El Diez’, de 37 años de edad fue detenido en Ecatepec, Estado de México, en el cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa, relacionada con una carpeta de investigación iniciada desde 2024.

De acuerdo con el informe, el acusado es presuntamente integrante de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión, robo y homicidio, identificado como La Unión Tepito.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE ‘EL DIEZ’, PRESUNTO MIEMBRO DE LA UNIÓN TEPITO

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, como resultado de trabajos de investigación para la identificación y captura de generadores de violencia.

De acuerdo con las indagatorias, el detenido operaba en el municipio de Ecatepec de Morelos. Tras labores de inteligencia y vigilancias discretas, los agentes lo ubicaron en la calle 8-A de la colonia Jardines de Santa Clara, donde confirmaron su identidad al coincidir con las características físicas del sujeto investigado.

En el lugar, los oficiales le notificaron la orden de aprehensión girada por un juez de control del Sistema Procesal Acusatorio. Luego de informarle sus derechos constitucionales, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente y trasladado a un centro penitenciario al oriente de la Ciudad de México.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones

Localizaciones


CDMX
Edomex

Organizaciones


Unión Tepito

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

