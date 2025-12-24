SSC detuvo a ‘El Diez’, presunto integrante de La Unión Tepito, en el Estado de México

José Luis Bravo Esquivel, alias ‘El Diez’, de 37 años de edad fue detenido en Ecatepec, Estado de México, en el cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa, relacionada con una carpeta de investigación iniciada desde 2024.

De acuerdo con el informe, el acusado es presuntamente integrante de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión, robo y homicidio, identificado como La Unión Tepito.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE ‘EL DIEZ’, PRESUNTO MIEMBRO DE LA UNIÓN TEPITO

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, como resultado de trabajos de investigación para la identificación y captura de generadores de violencia.

De acuerdo con las indagatorias, el detenido operaba en el municipio de Ecatepec de Morelos. Tras labores de inteligencia y vigilancias discretas, los agentes lo ubicaron en la calle 8-A de la colonia Jardines de Santa Clara, donde confirmaron su identidad al coincidir con las características físicas del sujeto investigado.

En el lugar, los oficiales le notificaron la orden de aprehensión girada por un juez de control del Sistema Procesal Acusatorio. Luego de informarle sus derechos constitucionales, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente y trasladado a un centro penitenciario al oriente de la Ciudad de México.