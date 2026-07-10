SSN y PC reportan sismo de magnitud 3.7 en Montemorelos, Nuevo León
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El sismo ocurrió la mañana de este viernes a las 09:32:33 horas, según reportó el Sismológico Nacional
MONTERREY, NL.- Un sismo de 3.7 grados se registró este viernes en el ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo León, sin reporte de personas lesionadas.
El movimiento ocurrió a las 09:32:33 horas a 19 kilómetros al norte de Montemorelos, latitud 25.357 grados y una longitud de -99.795 grados y una profundidad de 5.0 kilómetros.
Protección Civil del estado informó que no se reportaron afectaciones.
“El Sismológico Nacional reporta sismo con epicentro en el municipio de Montemorelos donde al momento se informa por parte del sistema municipal de Protección Civil no cuenta con afectaciones, así mismo sin reporte de afectaciones al 911”, compartió la dependencia estatal.
Precisó que se descartan daños en los municipios del área: Allende, Linares, Los Herreras, China, General Bravo y Cerralvo.