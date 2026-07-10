SSN y PC reportan sismo de magnitud 3.7 en Montemorelos, Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un sismo de 3.7 grados se registró este viernes en el ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo León, sin reporte de personas lesionadas.

El movimiento ocurrió a las 09:32:33 horas a 19 kilómetros al norte de Montemorelos, latitud 25.357 grados y una longitud de -99.795 grados y una profundidad de 5.0 kilómetros.