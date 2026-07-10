SSN y PC reportan sismo de magnitud 3.7 en Montemorelos, Nuevo León

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    SSN y PC reportan sismo de magnitud 3.7 en Montemorelos, Nuevo León
    Un sismo de 3.7 grados se registró este viernes en el ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo León, sin reporte de personas lesionadas. SSN | CANVA

El sismo ocurrió la mañana de este viernes a las 09:32:33 horas, según reportó el Sismológico Nacional

MONTERREY, NL.- Un sismo de 3.7 grados se registró este viernes en el ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo León, sin reporte de personas lesionadas.

El movimiento ocurrió a las 09:32:33 horas a 19 kilómetros al norte de Montemorelos, latitud 25.357 grados y una longitud de -99.795 grados y una profundidad de 5.0 kilómetros.

Protección Civil del estado informó que no se reportaron afectaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sismo-de-61-sacude-a-guasave-sinaloa-reportan-13-replicas-CL21803809

“El Sismológico Nacional reporta sismo con epicentro en el municipio de Montemorelos donde al momento se informa por parte del sistema municipal de Protección Civil no cuenta con afectaciones, así mismo sin reporte de afectaciones al 911”, compartió la dependencia estatal.

Precisó que se descartan daños en los municipios del área: Allende, Linares, Los Herreras, China, General Bravo y Cerralvo.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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