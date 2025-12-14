SSPC detiene en Edomex e Hidalgo a pandilla dedicada al robo de transporte de carga

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Mario Iván ‘N’, presunto líder de una célula criminal dedicada al robo de transporte de carga, con operaciones en el Estado de México e Hidalgo.

En la operación, que se derivó de órdenes de cateo a siete inmuebles, también fueron detenidas otras 11 personas y se aseguraron 13 armas de fuego, 2 mil litros de hidrocarburo, 12 vehículos de pasajeros, 4 vehículos de carga, de los cuales 2 contenían mercancía robada, inhibidores de señal y equipo tecnológico.

La publicación de la SSPC indicó que los inmuebles era utilizados por el grupo delictivo para el resguardo de mercancía y vehículos.