SSPC detiene en Edomex e Hidalgo a pandilla dedicada al robo de transporte de carga
Omar García Harfuch explicó que estas acciones se coordinaron con las instituciones de gobiernos estatales
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Mario Iván ‘N’, presunto líder de una célula criminal dedicada al robo de transporte de carga, con operaciones en el Estado de México e Hidalgo.
En la operación, que se derivó de órdenes de cateo a siete inmuebles, también fueron detenidas otras 11 personas y se aseguraron 13 armas de fuego, 2 mil litros de hidrocarburo, 12 vehículos de pasajeros, 4 vehículos de carga, de los cuales 2 contenían mercancía robada, inhibidores de señal y equipo tecnológico.
La publicación de la SSPC indicó que los inmuebles era utilizados por el grupo delictivo para el resguardo de mercancía y vehículos.
DESARTICULACIÓN DE BANDA DEDICADA AL ROBO DE TRANSPORTE
Harfuch explicó que estas acciones se coordinaron con las instituciones de gobiernos estatales. Asimismo, añadió que las investigaciones pertinentes se desarrollaron en aproximadamente 5 meses, como parte de la Estrategia Nacional para combatir el robo al autotransporte.
“Labores de inteligencia permitieron identificar la estructura criminal del grupo, su liderazgo y sus zonas de operación con el objetivo de frenar un patrón delictivo que afectaba de manera directa a empresas, operadores y cadenas de suministro”.
Hasta donde se sabe, el grupo criminal realizaba vigilancia en las carreteras para poder cometer el robo, que a través de engaños lograban detener a los transportistas, a quienes después violentaban e incluso los convertían en víctimas de secuestro exprés.