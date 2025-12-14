FGR obtiene vinculación de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por operaciones con recursos ilícitos

César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto sucede luego de que el acusado compareció ante un juez federal, tras ser ingresado al penal del ‘Altiplano’, ubicado en el Estado de México. TE PUEDE INTERESAR: FGR detiene a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por el delito de lavado de dinero La autoridad judicial encargada del proceso estableció seis meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya las investigaciones complementarias, pese a que se habían solicitado únicamente cuatro meses. JUEZ DICTÓ PRISIÓN PREVENTIVA A CÉSAR DUARTE Durante la audiencia, elementos del Ministerio Público de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), aportaron los datos de prueba, para que el juez de control dictara prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mejor conocido como el Altiplano.

Mientras tanto, la FGR sostuvo las acusaciones contra el imputado, las cuales son por su participación en un esquema de lavado de dinero, al pretender ocultar recursos de procedencia ilícita aparentemente desviados de las arcas estatales, a través del Sistema Financiero Mexicano cuando aún era servidor público. Hasta el momento, las investigaciones han demostrado que había dos empresas a nombre de Duarte, entre 2012 y 2016, con las cuales se desviaron hasta 96 millones de pesos de un programa al campo, que fue distribuido por la Secretaría de Hacienda estatal. De esta suma de dinero, la FGR concluyó que 73 millones fueron enviados de manera dolosa a diversas cuentas de empresas donde el exgobernador era accionista mayoritario.