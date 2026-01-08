Implicado en el homicidio de Carlos Manzo es trasladado por ser presunto riesgo a la población

El primero de noviembre, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado en un evento público

El 8 de enero se informó que uno de los implicados en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), El Altiplano, ubicado en el Estado de México.

El detenido en cuestión fue referido como Alejandro Baruc “N”, también conocido con el apodo de ‘El Kaos’.

El fiscal General de la Justicia de Michoacán, Carlos Torres Piña, argumentó ante un juez federal para que el implicado fuese trasladado; fuentes de la fiscalía reportaron que el detenido representaba un peligro para la población.

Tras el informe, el fiscal detalló que ‘ahorita está siendo trasladado al Altiplano; se pidió el traslado a un Cereso federal y se está realizando en este momento por policía procesal de aquí del estado, y también de la Fiscalía de la entidad, y autoridades federales que están acompañando en el traslado’.

El fiscal Torres Piña explicó que ‘el Kaos fue detenido por arma de fuego, por posesión de drogas y otros elementos, y a partir de lo que se desprende de la telefonía, videos y audios, es esta probable participación en los hechos del 9 y 10 de noviembre, donde se localiza sin vida a este menor de edad, de nombre Fernando N. y a Ramiro N., que son quienes participan en el lugar de los hechos del 1 de noviembre’.

Hasta el momento, se han detenido a 10 presuntos implicados en el homicidio de Carlos Manzo, el primero de noviembre del 2025. Los detenidos conforman a siete escoltas de seguridad del presidente municipal y 3 civiles, los cuales son: Jorge Armando “N”, “El Licenciado”; Jaciel Antonio “N”, “El Pelón”; Alejandro Baruc “N”, “El Kaos”.

José Manuel Jiménez Aranda, el jefe de los elementos de seguridad, sigue prófugo.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

