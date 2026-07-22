Suben los feminicidios durante el primer semestre en la CDMX

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    Suben los feminicidios durante el primer semestre en la CDMX
    El delito de feminicidio en la Ciudad de México aumentó en 11.7% durante el primer semestre de 2026, comparado con el mismo periodo de 2025. Agencia EL UNIVERSAL/Luis Camacho/EMG

El pasado 13 de julio durante el informe mensual del gabinete de seguridad, la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján dijo que en el presente año se han registrado 23 casos de feminicidio, de los cuales 22 han sido judicializados

CIUDAD DE MÉXICO- El delito de feminicidio en la Ciudad de México aumentó en 11.7% durante el primer semestre de 2026, comparando con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante los primeros seis meses de 2025 se registraron 17 carpetas de investigación por feminicidio, mientras que en el primer semestre del presente año se han contabilizado 19 investigaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-cdmx-a-presunto-feminicida-cuando-intentaba-ocultar-el-cuerpo-de-su-pareja-de-19-anos-IC22029991

La alcaldía con el mayor número de investigaciones en ese periodo es Venustiano Carranza con cinco casos. Iztacalco y Magdalena Contreras suman tres casos cada una; seguidas de Xochimilco con dos carpetas.

Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Tlalpan y Miguel Hidalgo registran una investigación cada una, acorde con el SESNSP.

De enero a junio de este año se registraron 50 carpetas de investigación por tentativa de feminicidio.

El pasado 13 de julio durante el informe mensual del gabinete de seguridad, la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján dijo que en el presente año se han registrado 23 casos de feminicidio, de los cuales 22 han sido judicializados.

”Eso habla de más de 95% de eficiencia en los resultados y del trabajo muy técnico que se está haciendo de investigación por parte de la fiscalía y del gabinete de seguridad, específicamente la secretaría con detenciones relevantes vinculadas a este delito”, aseguró.

Además, indicó que “respecto a 2025, de los 45 casos que se tuvieron en todo el año, no nada más en un semestre, podemos decir que hay 42 judicializados”.

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Madres de estudiantes víctimas de feminicidio se dieron cita en la rectoría de Ciudad Universitaria para honrar la memoria por sus hijas asesinadas Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

Para el investigador de México Evalúa, el doctor Armando Vargas, el aumento en el feminicidio durante la primera mitad del año se debe a dos factores, “o existe una escalada en este delito en particular, es decir, hay más agresores en la calle, por lo tanto, más víctimas, o lo que tenemos es que se mantiene de manera relativamente estable el número de agresores y lo que hay es una mejor capacidad para registrar estos delitos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cuatro-mujeres-fueron-asesinadas-en-mexico-todos-los-dias-en-el-mes-de-mayo-AH21732543

”El gran ‘pero’ con esta segunda explicación es que, al menos desde lo que hemos observado en términos de política pública, no hemos visto un cambio sustantivo en el quehacer de la policía y de la fiscalía en atención al feminicidio”.

CASOS

El 8 de julio Gaeli, de 19 años, fue encontrada sin vida dentro de su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón, el cual compartía con su pareja Luis Ernesto “N”.

La SSC capitalina informó que, en respuesta a una denuncia ciudadana, ingresaron al inmueble y encontraron a Luis manipulando el cuerpo de Gaeli, por lo que fue detenido y más tarde vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y posesión y almacenamiento de cadáver.

La enfermera Fátima Ozoara fue vista con vida por última vez el 21 de junio de 2026, luego de salir de su trabajo en la colonia Olivar de los Padres, en Álvaro Obregón. Fue detenido Joel Ricardo y vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas en contra de Fátima, quien fue hallada sin vida en Morelos.El 17 de abril, elementos de la FGJ localizaron el cuerpo de Edith Guadalupe, quien había desaparecido dos días antes al ingresar a un edificio. El guardia de seguridad, Juan Jesús “N”, fue señalado como el presunto feminicida.

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