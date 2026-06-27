Cuatro mujeres fueron asesinadas en México todos los días en el mes de mayo

CDMX.- En promedio, cuatro mujeres fueron asesinadas diariamente en el país durante el mes mayo pasado, que sumó un total de 129 víctimas, según el reporte de Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De enero a mayo de 2026, suman al menos 658 mujeres víctimas de homicidio doloso, la mayoría de entre 30 y 60 años, indica el informe elaborado con base en las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías o procuradurías estatales.