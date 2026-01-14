Subirán hasta 30% pólizas de seguros en México

La nueva medida fiscal que impide a las aseguradoras seguir acreditando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que le cobran a sus clientes generará incrementos de entre 30 y 35 por ciento en el costo de algunas pólizas para los usuarios, como las de gastos médicos mayores, de acuerdo con Grupo Interesse.

Joaquín Barreiro, socio director de la firma especializada en servicios de corretaje en seguros, fianzas y fondos de inversión, explicó en entrevista que, aunque el impacto varía según el tipo de seguro —y si son pólizas individuales o de grupo—, la medida provocará incrementos en el costo de entre 9 y 10 puntos porcentuales adicionales a los esperados de entre 15 y 20 por ciento.

En general, dijo, los incrementos en renovaciones de pólizas individuales han estado en rangos del 15 al 20 por ciento, pero la nueva medida de la no acreditación del IVA impactará en aproximadamente 10 puntos porcentuales adicionales, con lo que se estaría llegando a un rango de entre 25 a 30 por ciento de incremento.

"Va a haber el impacto por esta no acreditación del IVA que serán 9-10 puntos adicionales al incremento que tienen cada una de las pólizas de seguros. En gastos médicos (que han tenido una inflación médica de alrededor del 15 por ciento) las renovaciones están entre un 20 y 25 por ciento (de incremento) más 10 puntos. Ese impacto va a ser directo en el costo de los seguros", indicó Barreiro.

En el caso de los seguros de automóvil, los incrementos en las renovaciones oscilan entre el 10 y el 15 por ciento; más los 10 puntos porcentuales extras por la nueva medida, el rango de incremento sería de entre 20 y 25 por ciento.

“En definitiva, es una medida grave”, sostuvo el especialista consultado.

Durante bastante tiempo, dijo, se estuvo tratando de conciliar con las autoridades y ahora México es el único lugar en el mundo donde vas a pagar dos veces el IVA al no tener esta acreditación de la aseguradora.

Ayer, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) señaló que aún es prematuro anticipar o determinar cualquier efecto en las primas de seguros.

“Si bien ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, así como la Miscelánea Fiscal correspondiente, en la industria aseguradora los productos, coberturas, forma de pago y condiciones varían entre compañías, ramos y perfiles de asegurados, por lo que no resulta adecuado realizar estimaciones generalizadas”, apuntó.

Grupo REFORMA publicó el lunes que expertos advirtieron que, a partir de este año, los costos de todos los seguros podrían subir un 20 por ciento o más porque las aseguradoras no podrán acreditar deducciones del IVA ante el SAT y, además, por el aumento por inflación.