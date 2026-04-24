Suma Fiscalía de NL 11 denuncias por caso ‘Tía Paty’

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México
/ 24 abril 2026
    Suma Fiscalía de NL 11 denuncias por caso ‘Tía Paty’
    Astrid y César son los nombres de las dos personas que, hasta ahora, han sido detenidas por el caso. ESPECIAL

Hasta el momento, dos personas han sido detenidas por el caso de extorsión; ambos fueron procesados y están en prisión preventiva

Los administradores de la página de chismes “La Tía Paty” suman ya 11 denuncias, reveló el Fiscal General Javier Flores.

La última cifra de denuncias fue dada a conocer el pasado 11 de abril por la Fiscalía, y en ese entonces era de nueve.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-presuntos-vinculos-de-mariana-rodriguez-con-la-tia-paty-y-campanas-de-ataques-digitales-EJ19980721

De ese día a la fecha, se han sumado otras dos denuncias.

La identidad de los denunciantes no ha sido revelada por las autoridades.

El pasado 25 de marzo, la Policía Ministerial aprehendió a Astrid, de 33 años, y a César, de 39, también conocido como “Pucho” Lozano, luego de que un profesionista denunció que le exigieron medio millón de pesos en el supuesto esquema de extorsión en el que los sospechosos estarían relacionados.

Ambos fueron vinculados a proceso y están en prisión preventiva en penales estatales.

Además la Fiscalía los investiga por posibles vínculos con reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales, y el presunto uso de identificaciones oficiales para suplantar identidades.

Una tercera implicada, identificada como Marilyn Camacho, fue sentenciada a 5 años de cárcel por este caso, pero obtuvo el beneficio procesal de la libertad condicional al aceptar colaborar con las autoridades.

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