Suman 22 casos de gusano barrenador en 9 municipios de Sinaloa

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    Suman 22 casos de gusano barrenador en 9 municipios de Sinaloa
    Bello Esquivel explicó que de los tres mil 518 animales que han sido revisados, los casos confirmados con el gusano barrenador representan menos del 2%. EL UNIVERSAL

Los 22 casos activos de gusano barrenador que se tienen en esta entidad, se ubican en el municipio de San Ignacio, con seis; Escuinapa, cuatro; en Elota tres; El Rosario, tres; en Culiacán dos, y Badiraguato, Concordia, Mocorito y Mazatlán con un caso cada uno

En nueve municipios del estado se tienen registrados 22 casos de gusano barrenador activos, por lo que brigadas sanitarias fueron desplegadas en la entidad y desde el primer caso detectado el 20 de julio, a la fecha, han revisado tres mil 518 animales.

Ismael Bello Esquivel, secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, externó que en 17 días se han tenido visitas a corrales, revisiones de hatos, toma de muestras y aplicaciones de tratamientos de manera coordinada con diversas instituciones públicas, entre ellas el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica).

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Citó que de acuerdo con el informe nacional, los 22 casos activos de gusano barrenador que se tienen en esta entidad, se ubican en el municipio de San Ignacio, con seis; Escuinapa, cuatro; en Elota tres; El Rosario, tres; en Culiacán dos, y Badiraguato, Concordia, Mocorito y Mazatlán con un caso cada uno.

Bello Esquivel explicó que de los tres mil 518 animales que han sido revisados, los casos confirmados con el gusano barrenador representan menos del 2%.

Dijo que el primer caso que se confirmó en el estado fue en la localidad de Agua Verde, municipio de El Rosario, el cual fue confirmado cuatro días después con estudios de laboratorio por lo que, en todos los casos validados, se aplican las medidas de curación, tratamiento y desinfestación de los animales.

Señaló que de acuerdo con el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Julio del 2024, en el primer semestre de este año, en el Punto de Verificación e Inspección del estado, se revisaron 89 mil 656 cabezas de bovinos.

Puntualizó que la Estación Cuarentenaria de Tránsito Ganadero “La Concha Dos”, en el municipio de Escuinapa, concentra el 84% de ese flujo, con un registro en este lugar de 75 mil 200 cabezas verificadas.

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