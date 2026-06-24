Surge el ‘Batman de Lagos de Moreno’... justiciero imita estilo del superhéroe para detener a presuntos criminales

Todo comenzó el pasado 13 de junio, cuando un joven fue localizado atado en una vía pública. Además de presentar signos de violencia, tenía una cartulina con acusaciones de robo y la palabra “ratero” escrita en la frente.

En los últimos días, el municipio jalisciense de Lagos de Moreno se ha convertido en escenario de una historia que parece salida de una historieta, pero que ocurre en la vida real. Un personaje desconocido, identificado en redes sociales como el “ Batman de Lagos de Moreno”, es señalado por presuntamente someter y exhibir a personas acusadas de cometer delitos.

La escena rápidamente llamó la atención de habitantes y usuarios de internet. Lo que parecía un hecho aislado terminó convirtiéndose en una serie de incidentes con características similares que han mantenido el tema en tendencia.

Mientras el fenómeno gana notoriedad en plataformas digitales, las autoridades estatales mantienen una postura clara respecto a los acontecimientos.

Ese mismo día fue localizado otro hombre de 23 años señalado por presunto robo de motocicletas. Posteriormente, el 19 de junio se registró un quinto caso con características prácticamente idénticas, fortaleciendo la versión de que una misma persona o grupo estaría detrás de estas acciones.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la forma en que fueron exhibidos públicamente. A los jóvenes les colocaron bigotes de ratón, una intervención simbólica que acompañaba las acusaciones plasmadas en cartulinas.

Días después del primer hallazgo, nuevas personas fueron encontradas en condiciones parecidas. El 17 de junio se reportaron dos jóvenes de 18 años inmovilizados con cinta gris y con la boca cubierta.

SE REPITEN LOS CASOS BAJO EL MISMO PATRÓN

La Fiscalía de Jalisco confirmó la apertura de diversas carpetas de investigación para esclarecer las agresiones sufridas por las personas encontradas amarradas en distintos puntos del municipio.

Las autoridades precisaron que, independientemente de las acusaciones que aparecen en los mensajes colocados junto a las víctimas, los afectados deben ser considerados como personas que sufrieron una agresión y, por lo tanto, tienen derecho a recibir atención y protección legal.

Elementos de la Policía de Investigación y personal del Ministerio Público han intervenido en cada uno de los casos documentados. Los hombres localizados fueron trasladados a servicios médicos debido a las lesiones que presentaban.

LOS MENSAJES Y LA EVIDENCIA DEJADA EN LAS ESCENAS

Un elemento constante en todos los casos ha sido la presencia de cartulinas con amenazas y acusaciones directas contra quienes fueron exhibidos públicamente.

Además, en algunos puntos donde ocurrieron los hallazgos también fueron colocadas motocicletas que presuntamente habrían sido robadas, como una forma de respaldar las acusaciones.

Aunque estas evidencias han alimentado la narrativa en torno al llamado justiciero, hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la responsabilidad penal de las personas señaladas en los mensajes.

Por ello, las investigaciones continúan tanto para determinar quién realizó las agresiones como para esclarecer los posibles delitos relacionados con las acusaciones expuestas en las cartulinas.

UN DEBATE QUE MÉXICO YA HA VIVIDO

El caso de Lagos de Moreno ha reactivado una discusión que ha estado presente en distintos momentos de la historia reciente del país: los límites entre la legítima defensa, la justicia ciudadana y la actuación fuera del marco legal.

México ha registrado diversos episodios que han colocado a ciudadanos comunes en el centro de la conversación pública tras enfrentar directamente a presuntos delincuentes.

Entre los casos más conocidos destacan:

· Don Alejo Garza Tamez en Tamaulipas durante 2010.

· El llamado Justiciero de La Marquesa en 2016.

· El Justiciero de Naucalpan ese mismo año.

· Un escolta que enfrentó a delincuentes en la colonia Condesa en 2018.

· El denominado Limpiador de Morelos en 2022.

· Un pasajero que repelió un asalto en la autopista México-Puebla durante 2024.