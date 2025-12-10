Surgen las ‘Lentejas de Bienestar’ para apoyar a productores de Michoacán

Michoacán es el principal productor de lenteja en el país, por lo que el esquema de compra directa permitirá garantizar ingresos seguros a cientos de familias agrícolas.

El Gobierno de México puso en marcha el acopio de lenteja michoacana para abastecer las Tiendas del Bienestar como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia . La directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González , informó que esta estrategia busca evitar que pequeños productores enfrenten pérdidas por falta de comercialización.

Albores presentó también el empaque transitorio que comenzará a distribuirse desde la unidad operativa de Morelia y que posteriormente llegará a todo el estado.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tan saludables son las lentejas?

DISTRIBUCIÓN Y NUEVA MARCA OFICIAL

La funcionaria adelantó que la nueva marca de Lenteja del Bienestar estará lista para entrar en circulación a finales de enero de 2026.Mientras tanto, el empaque provisional se distribuirá de manera gradual conforme avanza el acopio y clasificación del producto.

El objetivo principal es que la lenteja michoacana llegue a todas las Tiendas del Bienestar y, eventualmente, a otros puntos del país.

AVANCE EN EL ACOPIO DE MAÍZ

Como parte del mismo programa, continúa el acopio de maíz, uno de los granos estratégicos de la región.

Hasta el momento se han reunido 7,012 toneladas, lo que representa el 23.4% de la meta establecida de 30,000 toneladas.

Este proceso se desarrolla en 30 centros de acopio localizados en 28 municipios, donde la participación femenina ha sido determinante; según Albores, el predominio de mujeres en la entrega del grano evidencia su rol central en la producción agrícola michoacana.

OBJETIVOS DEL PLAN MICHOACÁN

El Gobierno federal subrayó que este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento económico y social en la entidad.

La intención es crear cadenas de valor regionales que permitan dinamizar la economía rural y reducir la vulnerabilidad de pequeños productores.

“Lo que buscamos es que la lenteja michoacana llegue a todas las tiendas del Bienestar y a más lugares de México”, concluyó Albores.

TE PUEDE INTERESAR: Católicos inician campaña de Cuaresma contra el aborto en Saltillo

DATOS CURIOSOS

• Michoacán aporta casi toda la producción nacional de lenteja.

• La lenteja es uno de los cultivos más resistentes a sequías moderadas.

• Las mujeres representan una parte creciente de la fuerza productiva en el campo michoacano.