Surgen las ‘Lentejas de Bienestar’ para apoyar a productores de Michoacán

México
/ 10 diciembre 2025
    Surgen las ‘Lentejas de Bienestar’ para apoyar a productores de Michoacán
    El Gobierno de México inició el acopio de lenteja michoacana para distribuirla en las Tiendas del Bienestar y garantizar ingresos a pequeños agricultores. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El Gobierno activa las Lentejas de Bienestar para apoyar a productores de Michoacán. Inicia acopio, compras directas y distribución estatal. Avanza también la meta de acopio de maíz

El Gobierno de México puso en marcha el acopio de lenteja michoacana para abastecer las Tiendas del Bienestar como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, informó que esta estrategia busca evitar que pequeños productores enfrenten pérdidas por falta de comercialización.

Michoacán es el principal productor de lenteja en el país, por lo que el esquema de compra directa permitirá garantizar ingresos seguros a cientos de familias agrícolas.

Albores presentó también el empaque transitorio que comenzará a distribuirse desde la unidad operativa de Morelia y que posteriormente llegará a todo el estado.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tan saludables son las lentejas?

DISTRIBUCIÓN Y NUEVA MARCA OFICIAL

La funcionaria adelantó que la nueva marca de Lenteja del Bienestar estará lista para entrar en circulación a finales de enero de 2026.Mientras tanto, el empaque provisional se distribuirá de manera gradual conforme avanza el acopio y clasificación del producto.

El objetivo principal es que la lenteja michoacana llegue a todas las Tiendas del Bienestar y, eventualmente, a otros puntos del país.

AVANCE EN EL ACOPIO DE MAÍZ

Como parte del mismo programa, continúa el acopio de maíz, uno de los granos estratégicos de la región.

Hasta el momento se han reunido 7,012 toneladas, lo que representa el 23.4% de la meta establecida de 30,000 toneladas.

Este proceso se desarrolla en 30 centros de acopio localizados en 28 municipios, donde la participación femenina ha sido determinante; según Albores, el predominio de mujeres en la entrega del grano evidencia su rol central en la producción agrícola michoacana.

OBJETIVOS DEL PLAN MICHOACÁN

El Gobierno federal subrayó que este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento económico y social en la entidad.

La intención es crear cadenas de valor regionales que permitan dinamizar la economía rural y reducir la vulnerabilidad de pequeños productores.

Lo que buscamos es que la lenteja michoacana llegue a todas las tiendas del Bienestar y a más lugares de México”, concluyó Albores.

TE PUEDE INTERESAR: Católicos inician campaña de Cuaresma contra el aborto en Saltillo

DATOS CURIOSOS

• Michoacán aporta casi toda la producción nacional de lenteja.

• La lenteja es uno de los cultivos más resistentes a sequías moderadas.

• Las mujeres representan una parte creciente de la fuerza productiva en el campo michoacano.

Temas


Alimentación
Bienestar

Organizaciones


Secretaría De Bienestar

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Alcalde destacó que Saltillo es ‘la capital más segura del país’.

Saltillo: Javier Díaz presenta informe, destaca avances en seguridad, servicios, movilidad y atención social
En noviembre, Trump ya había abierto la puerta a atacar al narco en territorio mexicano.

Reitera Donald Trump posibilidad de atacar a narcos en México
La científica saltillense Rosario Sánchez considera que es impagable la deuda que tiene México con EU.

Presiona Trump con agua para renegociar T-MEC: expertos
La Fiscalía capitalina ofrece hasta 500 mil pesos por información que permita detener a José Luis Rodríguez Rendón, presunto implicado en el feminicidio de Areli Mendoza ocurrido en 2019

Fiscalía de la CDMX ofrece 500 mil pesos por José Luis Rodríguez Rendón, imputado por feminicidio
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que integra acciones de seguridad.

Sheinbaum presenta informe del Plan Michoacán... Ferias del Bienestar, deporte y electrificación en comunidades
Huellas petrificadas de dinosaurios son visibles en Carreras Pampa, en el Parque Nacional Toro Toro, al norte de Potosí, Bolivia, el sábado 6 de diciembre de 2025.

Científicos logran documentar la mayor colección de huellas de dinosaurios en Bolivia

La Secretaría de Salud comenzó la vacunación invernal 2025-2026 con biológicos gratuitos para proteger a la población de influenza, COVID-19 y neumococo.

Estas personas deben de vacunarse contra influenza, COVID-19 y neumococo en invierno: Secretaría de Salud
Corona. Rumi, Mira y Zoey, protagonistas del fenómeno animado, conquistan también el mundo editorial al aparecer en una portada histórica que celebra su éxito mundial.

¡En todas partes! Nombra la revista TIME a ‘Kpop Demon Hunters’ como el Lanzamiento del Año