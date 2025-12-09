Reitera Donald Trump posibilidad de atacar a narcos en México

Internacional
/ 9 diciembre 2025
    Reitera Donald Trump posibilidad de atacar a narcos en México
    En noviembre, Trump ya había abierto la puerta a atacar al narco en territorio mexicano. FOTO: AP

En entrevista, el mandatario estadounidense no descartó ataques como los ejecutados contra organizaciones criminales de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que podría ordenar ataques contra cárteles del narcotráfico en México, con el objetivo de frenar el tráfico de fentanilo a suelo estadounidense.

En entrevista con el medio Politico, se cuestionó a Trump la razón por la que está concentrando esfuerzos contra Venezuela cuando el fentanilo que llega a Estados Unidos se produce en México.

El mandatario respondió que el país sudamericano “manda muchas drogas. Estos botes [los que ataca Estados Unidos] provienen en gran medida de Venezuela, así que yo diría que es significativo. Se pueden ver las drogas. Se pueden ver las bolsas en todo el bote”.

Dijo que Venezuela “manda gente muy mala a nuestro país. Han vaciado sus prisiones en nuestro país”.

La periodista Dasha Burns cuestionó a Trump si consideraría, como ya ocurre con Venezuela, lanzar ataques directos a México y Colombia.

“Sí, lo haría. Claro. Lo haría”, contestó Trump.

La declaración de Trump luego de que en noviembre, él mismo declaró que no descartaba lanzar ataques contra los cárteles mexicanos.

“¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”. Luego, añadió: “Haremos lo que sea necesario para detener las drogas”.

La postura del presidente estadounidense contraste con la del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha descartado medidas unilaterales contra el narco en México.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla”, dijo recientemente.

