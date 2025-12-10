Sheinbaum presenta informe del Plan Michoacán... Ferias del Bienestar, deporte y electrificación en comunidades

Carlos Torres Rosas, coordinador de Programas para el Bienestar, señaló que el plan opera con 12 ejes y 100 acciones , abarcando desde apoyo agrícola hasta servicios públicos, electrificación y actividades comunitarias. La coordinación entre federación, estado y municipios ha permitido acelerar intervenciones en zonas urbanas y rurales de alta vulnerabilidad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , dio a conocer los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , una estrategia articulada tras el asesinato del alcalde electo de Uruapan, Carlos Manzo. El programa involucra a dependencias federales para atender causas estructurales de violencia, reactivar el desarrollo local y fortalecer la gobernabilidad mediante acciones sociales, productivas y de infraestructura.

El despliegue arrancó el 17 de noviembre e incluye ferias del Bienestar, jornadas de paz, actividades deportivas y visitas Casa por Casa. Estas acciones buscan reconstruir el tejido social y recuperar espacios públicos mediante una presencia activa del gobierno.

FERIAS DEL BIENESTAR, DEPORTE Y ELECTRIFICACIÓN

Las primeras semanas del operativo dejaron resultados visibles en infraestructura básica y movilidad comunitaria. La Comisión Federal de Electricidad reportó 38 obras de electrificación terminadas en 28 municipios, ampliando el acceso a energía para familias en zonas marginadas. Las ferias del Bienestar han llevado apoyos, asesorías y servicios directamente a las comunidades.

El Instituto Mexicano de la Juventud realizó 217 diálogos por la paz con más de 14 mil jóvenes, promoviendo convivencia, prevención de violencia y proyectos para transformar entornos escolares y barriales. En Uruapan, se lanzaron actividades culturales y deportivas durante diciembre para reforzar la cohesión social.

Las jornadas deportivas, visitas territoriales y programas comunitarios se convirtieron en herramientas clave para reforzar la presencia institucional y reducir factores de riesgo, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

IMPULSO AL CAMPO Y COMBATE A PLAGAS

El fortalecimiento agrícola es uno de los pilares del Plan Michoacán, dada la importancia del sector en la economía estatal. Entre los avances destacan:

• Créditos y tecnificación para productores de aguacate, limón, mango, caña y berries

• Biofábricas para fertilización sustentable

• Plan fitosanitario contra plagas

• Acopio de 182 toneladas de maíz en centros estatales

• Embolsado de lentejas locales para su comercialización en tiendas del bienestar

Estas medidas buscan estabilizar cadenas productivas, reducir costos para agricultores y mejorar la competitividad en mercados nacionales e internacionales.

SEGURIDAD SOCIAL, SALUD E INFRAESTRUCTURA

En materia social, avanza la rehabilitación del Hospital General del IMSS en Lázaro Cárdenas, mientras que se entregaron 872 certificados y escrituras agrarias para brindar certeza jurídica a comunidades rurales. También se sustituyeron 18 mil estufas de leña por modelos ecológicos, reduciendo riesgos de salud y emisiones contaminantes.

Los Tianguis del Bienestar continúan en municipios de alta vulnerabilidad, ofreciendo productos gratuitos y apoyos directos. Además, se instalaron comités ciudadanos y de justicia en pueblos indígenas para fortalecer la participación comunitaria.

Como innovación turística, la Secretaría de Turismo presentó “Tata Pancho”, la primera herramienta de inteligencia artificial diseñada para planear rutas en Michoacán.

PLANES PARA CIERRE DE AÑO

Para las próximas semanas, el gobierno federal ejecutará nuevas acciones:

• Registros para la beca Gertrudis Bocanegra

• Entrega de tarjetas de Sembrando Vida y Pensión de Adultos Mayores

• Conclusión de infraestructura hídrica en Tangancícuaro y Turicato

• Contratación de médicos especialistas IMSS-Bienestar

DATOS CURIOSOS

• Michoacán es el primer productor mundial de aguacate.

• Más del 20% de sus comunidades rurales carecían de electrificación plena.

• El estado recibe anualmente más de 8 millones de turistas.