¡En todas partes! Nombra la revista TIME a ‘Kpop Demon Hunters’ como el Lanzamiento del Año

/ 9 diciembre 2025
    ¡En todas partes! Nombra la revista TIME a ‘Kpop Demon Hunters’ como el Lanzamiento del Año
    Corona. Rumi, Mira y Zoey, protagonistas del fenómeno animado, conquistan también el mundo editorial al aparecer en una portada histórica que celebra su éxito mundial. FOTO: TWITTER@SONYPICTURES

Los personajes de la cinta de SONY y Netflix protagonizan una de las portadas con las que la revista reconoce a los proyectos más influyentes del entretenimiento

Otro nuevo logro se suma a ‘Kpop Demon Hunters’, pues los personajes de la exitosa película ahora protagonizan una portada de la revista TIME, donde además fueron nombrados como el “Lanzamiento del Año”. El reconocimiento no solo consolida su impacto en el entretenimiento internacional, sino que amplifica la presencia cultural que la cinta ha conseguido en tan poco tiempo.

Así, los personajes de Rumi, Mira y Zoey se convierten en la imagen principal de una revista del mundo real, tal como ocurre dentro de la propia película, estrenada en Netflix el pasado junio bajo el título Las Guerreras K-Pop para el público mexicano y latinoamericano.

“Celebridades de Andy Samberg a Kelly Clarkson declararon su amor por la película, mientras que Fortnite comenzó a permitir a los jugadores comprar skins de ‘Cazadores de demonios’. Novak Djokovic bailó su contagiosa pista ‘Soda Pop’ tras ganar un partido en el U.S. Open. El elenco actuó en The Tonight Show y en el desfile de Macy’s, e incluso hizo una aparición sorpresa en Saturday Night Live”, señaló TIME al justificar su elección.

¿QUÉ LOGRÓ ‘KPOP DEMON HUNTERS’?

En la publicación donde TIME reveló su selección, destacaron que la película no solo dominó el Top Global de Netflix, sino que también conquistó las plataformas musicales, detonando un fenómeno que trascendió la pantalla.

El medio subrayó el millonario acuerdo que Netflix y SONY firmaron con Mattel y Hasbro para lanzar juguetes, figuras coleccionables, accesorios y muñecas exclusivas inspiradas en las guerreras cazademonios.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Otro round? Confirma Gloria Trevi que demandó a Salinas Pliego por 180 MDD

Su banda sonora también rompió récords: el álbum se convirtió en el segundo más reproducido a nivel mundial en Spotify, mientras que “Golden”, interpretada por EJAE y Audrey Nuna, compite por el título de Canción del Año en los Grammys 2026, además de estar nominada en cuatro categorías adicionales.

La mañana del lunes se confirmó que la cinta continúa ampliando su legado, al quedar nominada en las categorías de Mejor Película Animada, Logro Cinematográfico y de Taquilla, así como Mejor Canción Original por “Golden”.

Temas


Cine
Espectáculos
Streaming

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Revista Time
Netflix

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

