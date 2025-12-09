¡En todas partes! Nombra la revista TIME a ‘Kpop Demon Hunters’ como el Lanzamiento del Año

Otro nuevo logro se suma a ‘Kpop Demon Hunters’, pues los personajes de la exitosa película ahora protagonizan una portada de la revista TIME, donde además fueron nombrados como el “Lanzamiento del Año”. El reconocimiento no solo consolida su impacto en el entretenimiento internacional, sino que amplifica la presencia cultural que la cinta ha conseguido en tan poco tiempo.

Así, los personajes de Rumi, Mira y Zoey se convierten en la imagen principal de una revista del mundo real, tal como ocurre dentro de la propia película, estrenada en Netflix el pasado junio bajo el título Las Guerreras K-Pop para el público mexicano y latinoamericano.

“Celebridades de Andy Samberg a Kelly Clarkson declararon su amor por la película, mientras que Fortnite comenzó a permitir a los jugadores comprar skins de ‘Cazadores de demonios’. Novak Djokovic bailó su contagiosa pista ‘Soda Pop’ tras ganar un partido en el U.S. Open. El elenco actuó en The Tonight Show y en el desfile de Macy’s, e incluso hizo una aparición sorpresa en Saturday Night Live”, señaló TIME al justificar su elección.