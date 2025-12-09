Presiona Trump con agua para renegociar T-MEC: expertos

Ante la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles a México en caso de no pagar la deuda de agua que se tiene, expertos consideraron que se trata de una medida de presión para renegociar el T-MEC.

Especialistas consultados por VANGUARDIA advirtieron que el señalamiento de Trump ocurre en un momento políticamente delicado, pues la revisión del T-MEC está programada para dentro de siete meses. En ese contexto, consideran que el republicano utiliza el tema hídrico como un mecanismo de presión para encarar la próxima renegociación del acuerdo comercial.

Las afirmaciones de Trump sobre una supuesta deuda de 986.7 millones de metros cúbicos de agua coinciden con los datos oficiales. Sin embargo, la científica Rosario Sánchez explica que dicha cifra es “impagable” bajo las condiciones actuales, debido a la sequía extrema y la disminución del caudal del Río Bravo, que —de acuerdo con sus investigaciones— se ha reducido hasta en un 80 por ciento desde la firma del tratado en 1944.

Sánchez sostiene que el acuerdo hídrico, que regula el reparto del agua de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana, se diseñó bajo condiciones climáticas que hoy ya no existen, por lo que resulta necesario actualizarlo.