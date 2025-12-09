Presiona Trump con agua para renegociar T-MEC: expertos

Coahuila
/ 9 diciembre 2025
    Presiona Trump con agua para renegociar T-MEC: expertos
    La científica saltillense Rosario Sánchez considera que es impagable la deuda que tiene México con EU. Foto: Especial

Especialistas en temas hídricos y economía ven impagable el reclamo del mandatario, quien está usando el tema para apretar con la revisión del acuerdo comercial

Ante la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles a México en caso de no pagar la deuda de agua que se tiene, expertos consideraron que se trata de una medida de presión para renegociar el T-MEC.

Especialistas consultados por VANGUARDIA advirtieron que el señalamiento de Trump ocurre en un momento políticamente delicado, pues la revisión del T-MEC está programada para dentro de siete meses. En ese contexto, consideran que el republicano utiliza el tema hídrico como un mecanismo de presión para encarar la próxima renegociación del acuerdo comercial.

TE PUEDE INTERESAR: México arrastraría deuda de agua para el periodo 2025-2030

Las afirmaciones de Trump sobre una supuesta deuda de 986.7 millones de metros cúbicos de agua coinciden con los datos oficiales. Sin embargo, la científica Rosario Sánchez explica que dicha cifra es “impagable” bajo las condiciones actuales, debido a la sequía extrema y la disminución del caudal del Río Bravo, que —de acuerdo con sus investigaciones— se ha reducido hasta en un 80 por ciento desde la firma del tratado en 1944.

Sánchez sostiene que el acuerdo hídrico, que regula el reparto del agua de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana, se diseñó bajo condiciones climáticas que hoy ya no existen, por lo que resulta necesario actualizarlo.

Desde el ámbito económico, el analista Marcelo Lara considera que Trump recurre al tema del agua como una “moneda de cambio” para influir en la negociación del T-MEC. “La amenaza vuelve a encender focos rojos en el comercio internacional, genera incertidumbre y provoca nerviosismo entre los inversionistas en México”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Ven inviable pagar deuda hídrica a EU; está por vencerse el plazo

VANGUARDIA publicó ayer que Trump anunció en sus redes sociales que aplicará aranceles a México, al acusar al país de incumplir el Tratado de Aguas de 1944. Según el mandatario, la falta de cumplimiento ha generado afectaciones a cultivos y al ganado en Texas.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “México pagará lo que debe”, aunque subrayó que se revisará la información técnica correspondiente.

Temas


Agua
T-MEC
crisis de agua

Localizaciones


Coahuila

true

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Alcalde destacó que Saltillo es ‘la capital más segura del país’.

Saltillo: Javier Díaz presenta informe, destaca avances en seguridad, servicios, movilidad y atención social
Eagle Pass se prepara para recibir a la caravana de paisanos que cruzaran a México para pasar las fiestas de Navidad.

Eagle Pass emite recomendaciones para los paisanos que cruzarán a México
El fiscal señaló que no se han presentado casos recientes, pero existen los protocolos para atender casos.

FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila

La diputada Guadalupe Oyervides, izquierda, fue quien presentó la propuesta legislativa.

Coahuila: Diputada propone que mujeres puedan pedir protección sin límites territoriales
Más de mil 200 personas, entre taxistas y conductores de plataformas digitales, participaron en la peregrinación organizada por la UNTA rumbo al recinto guadalupano.

Más de mil 200 trabajadores de la UNTA cumplen tradición guadalupana en Saltillo

Jiménez dijo que el trabajo en equipo ha abonado a cumplir sus compromisos de campaña.

Saltillo es la mejor capital de todo México: Manolo Jiménez
Sheinbaum, la salvavidas

Sheinbaum, la salvavidas
A pesar del incremento de quejas, la emisión de recomendaciones se mantuvo a la baja respecto al año anterior.

Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe