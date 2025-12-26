Alerta por mayor vulnerabilidad en salud mental adolescente; reportan alza en jóvenes LGBT+

/ 26 diciembre 2025
    Alerta por mayor vulnerabilidad en salud mental adolescente; reportan alza en jóvenes LGBT+
    El estudio longitudinal reportó incrementos de ansiedad y depresión en juventudes LGBT+. /FOTO: ESPECIAL

En la presentación de la Encodat 2025, autoridades sanitarias señalaron que el grupo de 12 a 17 años concentra mayores riesgos en ideación e intento suicida

CDMX.- En el marco de la presentación de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025, se indicó que la población adolescente es la que presenta los mayores niveles de alteraciones mentales, y que la salud mental de las juventudes LGBTQ+ mostró “señales claras de alerta”, de acuerdo con información difundida durante el encuentro.

En paralelo, el Project SPARK Interim Report, primer estudio longitudinal publicado por The Trevor Project, reportó aumentos en indicadores de ansiedad, depresión e ideación suicida en jóvenes de la diversidad sexual, en un año que la organización calificó como “particularmente complejo” por el entorno de discursos de rechazo, decisiones de política pública y desinformación.

Según esos resultados, el porcentaje de jóvenes LGBT+ que reportaron síntomas recientes de ansiedad aumentó de 57% a 68%; quienes reportaron síntomas depresivos pasó de 48% a 54%; y la ideación suicida creció de 41% a 47%, de acuerdo con el informe citado.

The Trevor Project señaló que estas variaciones reflejan un deterioro sostenido del bienestar emocional en una población que enfrenta desigualdades estructurales y barreras de acceso a apoyos especializados, además de un contexto que, señaló, incrementa la incertidumbre.

La organización también refirió que en Estados Unidos se discuten medidas para restringir el acceso a atención médica basada en evidencia para juventudes trans y no binarias, tanto por vía legislativa como mediante reglas propuestas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y sostuvo que el impacto simbólico de esas discusiones trasciende fronteras.

En el mismo marco, el secretario de Salud, David Kershenobich, afirmó que la evidencia ubica a la población de 12 a 17 años como la que concentra mayores vulnerabilidades, y señaló que las estrategias de salud pública priorizan la prevención del suicidio, la violencia y el malestar psicológico en ese grupo.

Sobre comportamiento suicida, el funcionario expuso que, en los últimos 12 meses, la ideación fue mayor en adolescentes con 3.3%, frente a 1.7% en personas adultas; la planificación registró 1.9% en adolescentes contra 1% en adultos; y el intento de suicidio fue de 1.5% en adolescentes, frente a 0.5% en adultos, con mayor frecuencia en mujeres adolescentes.

En cuanto a malestar psicológico, Kershenobich indicó una prevalencia general de 8.1% entre personas de 12 a 65 años. En adolescentes de 12 a 17 años, reportó que las mujeres registraron 13.2% frente a 6.9% en hombres; mientras que en adultos, las mujeres tuvieron 10.2% comparado con 5.1% en hombres.

Respecto a violencia, señaló que 12.3% de la población de 12 a 65 años reportó haber sufrido algún tipo —física, emocional o sexual— en el último año. En adolescentes la prevalencia fue de 18.1%, con mayor afectación en mujeres, y en adultos de 11.4%, también con predominio en mujeres. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

