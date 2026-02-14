Suspenden contingencia ambiental en la Ciudad de México y Edomex

El 14 de febrero, a las 8 de la noche, se actualizó el nuevo informe sobre la calidad del aire en la Ciudad de México y en el Edomex.

La alerta de contingencia ambiental, emitida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ocurrió el 12 de febrero, al margen de varios conciertos y eventos públicos, lo cual adquirió cierto nivel de relevancia para los pobladores y visitantes de la zona.

La alerta se mantuvo en Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono, durante la madrugada y tarde del 14 de febrero, otra fecha importante para los eventos públicos. Sin embargo, la CAMe aclaró que la contingencia ambiental ya no será necesaria.

‘Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 20:00 horas del día de hoy’ remarcó la institución.

‘HOY NO CIRCULA’ 15 DE FEBRERO EN LA CDMX Y EDOMEX

Para prevenir una mayor severidad sobre la contaminación del aire, las autoridades implementaron el ‘hoy no circula’. Con ello, mitigar la presencia de contaminantes por vehículos en los focos de tráfico, dentro de la CDMX y el Edomex.

