Suspenden contingencia ambiental en la Ciudad de México y Edomex

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 14 febrero 2026
    Suspenden contingencia ambiental en la Ciudad de México y Edomex
    Suspenden contingencia ambiental en la Ciudad de México y Edomex CUARTO OSCURO | Victoria Valtierra Ruvalcaba

Aunque la contingencia ambiental fue suspendida por la CAMe, muchos ciudadanos se cuestionan si el ‘Hoy no circula’ aplicará el 15 de febrero

El 14 de febrero, a las 8 de la noche, se actualizó el nuevo informe sobre la calidad del aire en la Ciudad de México y en el Edomex.

La alerta de contingencia ambiental, emitida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ocurrió el 12 de febrero, al margen de varios conciertos y eventos públicos, lo cual adquirió cierto nivel de relevancia para los pobladores y visitantes de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría del Medio Ambiente ubica ‘puntos calientes’ de contaminación del aire en Saltillo

La alerta se mantuvo en Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono, durante la madrugada y tarde del 14 de febrero, otra fecha importante para los eventos públicos. Sin embargo, la CAMe aclaró que la contingencia ambiental ya no será necesaria.

Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 20:00 horas del día de hoy’ remarcó la institución.

‘HOY NO CIRCULA’ 15 DE FEBRERO EN LA CDMX Y EDOMEX

Para prevenir una mayor severidad sobre la contaminación del aire, las autoridades implementaron el ‘hoy no circula’. Con ello, mitigar la presencia de contaminantes por vehículos en los focos de tráfico, dentro de la CDMX y el Edomex.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta de Contingencia ambiental en la CDMX a pocos días de conciertos y festivales

Sin embargo, para el 15 de febrero se informó que la estrategia de contingencia ambiental no será aplicada. Por ello, la CAMe, aseguró que los automóviles de todos los engomados, colores y terminación de placas podrán circular.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contaminación Del Aire
Contingencia Ambiental

Localizaciones


CDMX
Edomex

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T
Al revisar en la plataforma el apartado Contratos de obras, bienes y servicios en el municipio dedicado a Tequila, Jalisco, se encontró que ningún contrato ha sido subido desde octubre de 2024.

Revelan que exalcalde de Tequila nunca transparentó contratos ni auditorías
El funcionario explicó que los cierres parciales reportados en la carretera federal 54 obedecen a que el despliegue de seguridad continúa en la zona.

Zacatecas: aseguran que CJNG intentó rescatar a ‘El Braca’ con dron explosivo tras detención

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.

Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar
Para estudiantes de secundaria beneficiados con la Beca Rita Cetina ha concluido hace unos días el periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, contabilizando más de un millón de plásticos entregados.

¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

Lío. El conflicto entre la familia de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo en los tribunales.

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián