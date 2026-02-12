Alerta de Contingencia ambiental en la CDMX a pocos días de conciertos y festivales

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 12 febrero 2026
    Alerta de Contingencia ambiental en la CDMX a pocos días de conciertos y festivales
    Alerta de Contingencia ambiental en la CDMX a pocos días de conciertos y festivales CUARTO OSCURO | Galo Cañas Rodríguez

La CAME mandó una alerta de altos índices de contaminantes en la CDMX y en el Estado de México, días previos al 14 de febrero

A las 17:00 horas del 12 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la alarma de contingencia ambiental en la Ciudad de México y en el Estado de México, debido a altos índices de contaminantes en el aire.

Medios destacaron que la contingencia ambiental es de fase 1. Por ello, autoridades deberán implementar medidas restrictivas en los ciudadanos para disminuir las emisiones de contaminantes.

TE PUEDE INTERESAR: CDMX permanece en Fase 1 de la Contingencia Ambiental: Conoce las medidas de prevención

El pasado lunes, 9 de febrero, se resaltaron los siguientes factores que iban a ser clave para activar las alertas de contingencia; especialmente, entre el 9 y el 15 de febrero.

*) La influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

*) Cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México.

*) Temperaturas por encima de lo normal para esta época del año.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE CONTINGENCIA AMBIENTAL

Para prevenir que la alerta ambiental prevalezca, o que sea necesaria, las autoridades recomiendan las siguientes acciones a los ciudadanos:

*) Evitar exponerse a los picos de concentración de ozono, entre las 13:00 y 19:00 horas.

*) Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

*) Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

*) Reducir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado.

*) Usar el transporte público o compartir el automóvil.

*) Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes.

*) Preferir los viajes en bicicleta o caminando.

*) Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

*) Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación

RECOMENDACIONES PARA EVENTOS DURANTE CONTINGENCIAS AMBIENTALES

Aunque la alerta se registró el 12 de febrero, los altos índices de contaminantes en el aire podría prevalecer en los días consiguientes. Esto debe resaltarse por los siguientes eventos:

*) Concierto de My Chemical Romance, 13 y 14 de febrero, en el estadio GNP.

*) Todos somos Ángeles Rock Fest, 15 de febrero, en la Arena CDMX.

*) Concierto de Enrique Bunbury, el 12 de febrero, Auditorio Nacional.

Por ello, se recomienda seguir las indicaciones de salud, usar mascarillas y prevenir fumar en espacios cerrados. En conjunto, con estos eventos, resalta la fecha del 14 de febrero. En caso de ir restaurantes o antros, tomar las precauciones necesarias para no respirar, directamente, en el aire contaminado de la CDMX.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contaminación
Contingencia Ambiental

Localizaciones


CDMX

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

No se puede ser Presidenta a medias
Profepa llamó a no comprar colibríes ni amuletos con estas aves durante San Valentín y recordó que su captura ilegal amenaza especies protegidas y afecta los ecosistemas.

Profepa alerta por tráfico de colibríes previo al 14 de febrero; llama a evitar su compra y uso en ‘amarres’
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
Se registró un alza de reportes por una presunta página fraudulenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Usuarios detectan presunta página fraudulenta de la SRE para tramitar el pasaporte mexicano
La SSC llamó a verificar tiendas en línea y evitar pagos en plataformas no confiables ante el aumento de fraudes por el 14 de febrero.

SSC CDMX alerta por fraudes en compras en línea por el Día del Amor y la Amistad
Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham
La actividad continuará la próxima semana en la unidad deportiva “Venustiano Carranza”.

Más de 40 boxeadores participarán en la segunda fecha de Auténticos Novatos