Alerta de Contingencia ambiental en la CDMX a pocos días de conciertos y festivales
La CAME mandó una alerta de altos índices de contaminantes en la CDMX y en el Estado de México, días previos al 14 de febrero
A las 17:00 horas del 12 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la alarma de contingencia ambiental en la Ciudad de México y en el Estado de México, debido a altos índices de contaminantes en el aire.
Medios destacaron que la contingencia ambiental es de fase 1. Por ello, autoridades deberán implementar medidas restrictivas en los ciudadanos para disminuir las emisiones de contaminantes.
El pasado lunes, 9 de febrero, se resaltaron los siguientes factores que iban a ser clave para activar las alertas de contingencia; especialmente, entre el 9 y el 15 de febrero.
*) La influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.
*) Cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México.
*) Temperaturas por encima de lo normal para esta época del año.
MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE CONTINGENCIA AMBIENTAL
Para prevenir que la alerta ambiental prevalezca, o que sea necesaria, las autoridades recomiendan las siguientes acciones a los ciudadanos:
*) Evitar exponerse a los picos de concentración de ozono, entre las 13:00 y 19:00 horas.
*) Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas.
*) Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.
*) Reducir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado.
*) Usar el transporte público o compartir el automóvil.
*) Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes.
*) Preferir los viajes en bicicleta o caminando.
*) Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.
*) Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes.
RECOMENDACIONES PARA EVENTOS DURANTE CONTINGENCIAS AMBIENTALES
Aunque la alerta se registró el 12 de febrero, los altos índices de contaminantes en el aire podría prevalecer en los días consiguientes. Esto debe resaltarse por los siguientes eventos:
*) Concierto de My Chemical Romance, 13 y 14 de febrero, en el estadio GNP.
*) Todos somos Ángeles Rock Fest, 15 de febrero, en la Arena CDMX.
*) Concierto de Enrique Bunbury, el 12 de febrero, Auditorio Nacional.
Por ello, se recomienda seguir las indicaciones de salud, usar mascarillas y prevenir fumar en espacios cerrados. En conjunto, con estos eventos, resalta la fecha del 14 de febrero. En caso de ir restaurantes o antros, tomar las precauciones necesarias para no respirar, directamente, en el aire contaminado de la CDMX.