Alerta de Contingencia ambiental en la CDMX a pocos días de conciertos y festivales

A las 17:00 horas del 12 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la alarma de contingencia ambiental en la Ciudad de México y en el Estado de México, debido a altos índices de contaminantes en el aire.

Medios destacaron que la contingencia ambiental es de fase 1. Por ello, autoridades deberán implementar medidas restrictivas en los ciudadanos para disminuir las emisiones de contaminantes.

TE PUEDE INTERESAR: CDMX permanece en Fase 1 de la Contingencia Ambiental: Conoce las medidas de prevención

El pasado lunes, 9 de febrero, se resaltaron los siguientes factores que iban a ser clave para activar las alertas de contingencia; especialmente, entre el 9 y el 15 de febrero.

*) La influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

*) Cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México.

*) Temperaturas por encima de lo normal para esta época del año.