Tamaulipas logra cifra histórica: libera más de 590 mil crías de tortuga lora en peligro de extinción

La conservación de la tortuga lora en Tamaulipas continúa registrando resultados históricos. Autoridades estatales informaron que, durante la actual administración, se han liberado 590 mil 030 crías de esta especie en peligro de extinción, además de proteger 12 mil 129 nidos y resguardar 992 mil 196 huevos en distintos campamentos especializados.

El anuncio se realizó durante la liberación de 284 crías en el Campamento Tortuguero de La Pesca, ubicado en el municipio de Soto La Marina, donde el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, destacó los avances alcanzados gracias a las estrategias de conservación implementadas en las costas tamaulipecas.

Tamaulipas, un referente para la conservación de la tortuga lora

Las costas de Tamaulipas representan uno de los principales sitios de anidación de la tortuga lora a nivel mundial. Cada temporada, un alto porcentaje de la población de esta especie llega al litoral del estado para depositar sus huevos, lo que convierte a la entidad en un punto estratégico para su preservación.

Las autoridades señalaron que esta responsabilidad ha impulsado el fortalecimiento de acciones de monitoreo permanente, vigilancia y protección de los nidos, con el objetivo de incrementar el número de crías que logran llegar al mar.