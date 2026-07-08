Tamaulipas logra cifra histórica: libera más de 590 mil crías de tortuga lora en peligro de extinción

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México
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    Tamaulipas logra cifra histórica: libera más de 590 mil crías de tortuga lora en peligro de extinción
    La conservación de la tortuga lora en Tamaulipas continúa registrando resultados históricos. FOTO: OCEANOGRAPHIC

Las autoridades destacaron que el trabajo en los campamentos tortugueros y la protección de miles de nidos han permitido incrementar la supervivencia de una de las especies marinas más amenazadas del mundo.

La conservación de la tortuga lora en Tamaulipas continúa registrando resultados históricos. Autoridades estatales informaron que, durante la actual administración, se han liberado 590 mil 030 crías de esta especie en peligro de extinción, además de proteger 12 mil 129 nidos y resguardar 992 mil 196 huevos en distintos campamentos especializados.

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El anuncio se realizó durante la liberación de 284 crías en el Campamento Tortuguero de La Pesca, ubicado en el municipio de Soto La Marina, donde el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, destacó los avances alcanzados gracias a las estrategias de conservación implementadas en las costas tamaulipecas.

Tamaulipas, un referente para la conservación de la tortuga lora

Las costas de Tamaulipas representan uno de los principales sitios de anidación de la tortuga lora a nivel mundial. Cada temporada, un alto porcentaje de la población de esta especie llega al litoral del estado para depositar sus huevos, lo que convierte a la entidad en un punto estratégico para su preservación.

Las autoridades señalaron que esta responsabilidad ha impulsado el fortalecimiento de acciones de monitoreo permanente, vigilancia y protección de los nidos, con el objetivo de incrementar el número de crías que logran llegar al mar.

$!Autoridades estatales informaron que, durante la actual administración, se han liberado 590 mil 030 crías de esta especie en peligro de extinción.
Autoridades estatales informaron que, durante la actual administración, se han liberado 590 mil 030 crías de esta especie en peligro de extinción. FOTO: OCEANOGRAPHIC

Resultados de la temporada 2026

Tan solo durante la temporada de anidación 2026, el Campamento Tortuguero de La Pesca ha protegido 622 nidos, resguardado 56 mil 736 huevos y liberado 36 mil 948 crías.

Estos resultados son posibles gracias al traslado de los huevos a corrales de incubación protegidos, una técnica que disminuye considerablemente el riesgo de depredación y aumenta las probabilidades de éxito en el nacimiento de las tortugas.

De acuerdo con las autoridades ambientales, todo el proceso se realiza bajo protocolos especializados para evitar alterar las condiciones naturales que permiten a las tortugas regresar, años después, a la playa donde nacieron para reproducirse.

Seis campamentos trabajan para proteger la especie

Actualmente, la Comisión de Parques y Biodiversidad opera seis campamentos tortugueros distribuidos en distintos puntos del estado:

- Playa Bagdad.

- Puerto El Mezquital.

- La Pesca.

- Tepahuajes.

- Playa Tesoro.

- Playa Miramar.

Desde estos espacios se llevan a cabo labores permanentes de vigilancia, rescate de nidos, incubación, educación ambiental y participación ciudadana para fortalecer la conservación de la tortuga lora.

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Las autoridades también destacaron que el incremento en el número de crías liberadas responde al fortalecimiento de la infraestructura y al trabajo coordinado con instancias federales. Señalaron que los resultados de estas acciones podrán observarse con mayor claridad dentro de aproximadamente diez años, cuando las tortugas liberadas durante esta administración alcancen su madurez reproductiva y regresen a las playas de Tamaulipas para iniciar un nuevo ciclo de anidación.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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