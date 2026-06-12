Frena falta de concientización en Coahuila liberación y reproducción del lobo mexicano

El especialista explicó que el Mude forma parte activa de la iniciativa binacional de conservación de esta especie desde el año 2009 de manera ininterrumpida.

Fernando Toledo, director de Fauna Silvestre del Museo del Desierto (Mude) , expuso que la falta de concientización en Coahuila y el resto del país ha frenado la liberación de ejemplares de lobo mexicano, una situación que mantiene detenida su reproducción en cautiverio debido a la escasez de espacios disponibles para albergarlos.

No obstante, detalló que el recinto acumula un periodo de tres años sin reproducir la especie, una problemática que no es exclusiva de la localidad, sino que responde a un freno generalizado a nivel nacional y binacional dentro del programa de manejo.

“Lo que ha estado parado y no en el museo, sino a nivel nacional o binacional a nivel programa ha sido la reproducción. Ha disminuido el número de parejas que se han estado reproduciendo en el programa porque faltan instalaciones, como nosotros, llámense zoológicas de conservación que puedan estar albergando lobos mexicanos”, señaló.

El funcionario detalló que si el museo o cualquier otra institución reanudara la reproducción de manera inmediata, no se contaría con la infraestructura necesaria para recibir a las nuevas crías, por lo que es indispensable ampliar la red de espacios autorizados.

Toledo informó que al día de hoy existen cerca de 640 lobos mexicanos en total, divididos equitativamente entre ejemplares bajo cuidado profesional en instituciones de México y Estados Unidos, y poblaciones que se encuentran en vida silvestre.

De los animales que viven en libertad, la gran mayoría se localiza en territorio estadounidense, mientras que en la República Mexicana se contabiliza un promedio de apenas entre 25 y 30 lobos en condiciones silvestres.

Explicó que el reto para incrementar las liberaciones radica en las condiciones de las zonas serranas de México, donde la mayor parte de los ecosistemas cuentan con propietarios, ejidos o registran la presencia cercana de productores agrícolas y ganaderos.

“Tenemos que hacer un trabajo de concientización fuertísimo en estas comunidades donde se van a estar reintroduciendo estos ejemplares para evitar que los maten o que hagan algo contra ellos”, afirmó.

El entrevistado especificó que históricamente los puntos de reintroducción en el país se habían limitado a las regiones de Cananea, en Sonora, y el estado de Chihuahua, aunque el año pasado se habilitó una nueva localidad en las sierras de Durango.

El director argumentó que en Coahuila nunca se han realizado liberaciones de esta especie, a pesar de que la zona norte del estado y parajes específicos como las Serranías del Burro cuentan con las características idóneas para albergar poblaciones de lobo.

“La concienciación va más allá de decir que el lobo no es malo, el lobo no es el malo de la película, como lo hemos visto en cuentos, en series. El lobo es un depredador y es el que va a estar manteniendo un ecosistema sano. Así de simple”, expuso.

Toledo explicó que la ausencia de este gran depredador altera el entorno, provocando el incremento descontrolado de poblaciones de herbívoros como venados, liebres y conejos, los cuales consumen los pastos y brotes, impidiendo el desarrollo natural del ecosistema.

Con respecto a los conflictos con la ganadería, Toledo aclaró que aunque los ataques ocurren, no son habituales, y destacó la existencia de un seguro ganadero federal que cubre los daños económicos a los productores, un mecanismo similar al que ya opera con los osos en Coahuila.

“Si tú demuestras que el oso o el lobo, en este caso, cuando tengamos sueltos mató a tu ganado, se te paga el ganado. Son así como incentivos que da gobierno, esos son de gobierno para garantizar la salud de la fauna silvestre”, comentó.

EVALUACIÓN DE LA GENÉTICA

El especialista apuntó que el proceso requiere estudios previos sobre la cantidad de presas disponibles, además de un trabajo coordinado con ejidatarios y dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Semarnat.

En la actualidad, el Museo del Desierto resguarda una población de seis lobos mexicanos, compuesta por cuatro machos que arribaron el año pasado y dos hembras con una estancia de entre tres y cuatro años, alojados en albergues completamente separados.