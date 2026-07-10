‘Te violan con cada like, con cada compartir y cada vez que te graban, asevera Olimpia Coral al referirse a la violencia

En una entrevista que la activista mexicana y defensora de los derechos digitales de las mujeres que concedió a la Agencia de Noticias EFE aseguró “te violan con cada like, con cada compartir y cada vez que te graban», al hacer referencia a un tipo de violencia en línea a la que ella misma logró sobrevivir y a la que, junto con la red internacional Defensoras Digitales, nombra como violencia sexual digital. Coral Melo considera que para poder combatir este tipo de violencia es necesario alcanzar pacto global digital con el propósito de “responsabilizar” a las plataformas digitales quienes son las “almacenan, difunden, compilan, comercializan y ganan dinero con la violencia, la censura algorítmica patriarcal y la explotación sexual de las mujeres”, explicó a EFE.

La activista mexicana resalta, precisa EFE, que en un mundo que está cada día más digitalizado, la violencia sexual digital va evolucionando y se va modifican a un ritmo “exacerbado y preocupante”. tan es así que “hoy ya no es necesario tener nuestros cuerpos físicos para violarlos y existe una automatización de la violación”, acentuó Coral Melo. Así lo denuncian en una entrevista con EFE realizada en Madrid Coral, quien es la promotora de la Ley Olimpia contra el acoso digital hacia las mujeres en México, y Fernanda Medellín, quien es activista y responsable de comunicación de Defensoras Digitales, una red internacional de activistas y sobrevivientes -principalmente de América Latina y el Caribe. Así también, Coral Melo alerta de los peligros entorno a la inteligencia artificial y su relación con el incremento de la violencia sexual digital, teniendo en cuenta lo anterior, junto con Defensoras Digitales y con el apoyo de otras entidades y personalidades tales como Aura Chat o Enrique Partida, tomaron la decisión de crear su propia herramienta de IA, Ley OlimpIA.

Coral Melo detalla a EFE Con este “smart chat” que tiene la capacidad de brindar “la misma respuesta que te daría una Defensora Digital”, lo que se busca es poder ayuda a las víctimas de violencia sexual digital y de esta forma ocupar los espacios que son reservados a aquellas personas a las que la activista mexicana denomina como “señoritingos de Internet” (algoritmos patriarcales y grandes magnates tecnológicos). ENCARNIZAMIENTO CONTRA LAS MUJERES Actualmente la violencia digital afecta a todos, sobre todo a las mujeres, y “tiene particularidades: desde el anonimato de los agresores hasta la continuidad de la violencia que sufren las personas que han vivido estas agresiones”, expresó Medellín a EFE. “A las mujeres periodistas o políticas no las critican en redes sociales por su ejercicio periodístico, no las critican por su ejercicio en la política, no las critican por las propuestas, las critican porque el pelo lo trae mal acomodado, porque está gorda, porque está flaca, porque es una mal cogida, porque todo es en torno a los cánones de belleza, a esta objetivización de nuestros cuerpos”, concluyó la activista y responsable de comunicación de Defensoras Digitales.

Desde que entró en vigor en el año 2021 en México, la Ley Olimpia se ido expandido a otros países de Latinoamérica tales como Argentina o Paraguay, y desde Defensoras Digitales impulsan que ocurra lo mismo en España y Europa. EFE resalta que la lucha de Coral Melo en 2013, cuando ella fue víctima de violencia sexual digital y, añade EFE que debido a esa situacion tomó consecuencia “del vacío jurídico e institucional que rodeaba al delito por aquel entonces”. Se entiende como violencia digital como actos que suceden “en/dentro de las tecnologías de la información y la comunicación que vulneran los derechos humanos”, precisa EFE. “Una de las violencias digitales que más nos preocupan es la violencia sexual digital, donde se difunde y se produce tu contenido íntimo sin tu consentimiento”, describe Coral Melo a EFE. Esta situación se ha agravado con el surgimiento de la IA, así como el de las nuevas formas de violencia sexual digital que esta tecnología genera, y que dejaron de ser solo “violencias que se dan en condiciones humanas” para modificarse en lo que Coral nombra como la “antropomorfización” del cuerpo femenino, y haciendo referencia al sexo con robots. “Con inteligencia artificial y con la antropomorfización técnica inorgánica pueden crear una identidad con tu cara, con tu rostro, con tu boca, con tu voz. Eres tú, es tu hija, es tu hermana, es tu mamá, es tu vecina, eres tú en un cuerpo robotizado, que los están vendiendo entre 16 mil y 46 mil dólares, y se venden para automatizar la violación”, detalla la activista mexicana a EFE. “Te violan con cada like, con cada compartir, cada vez que te graban o te almacenan, cuando te difunden, y sobrevives a una violación que además se masifica a través de estos espacios digitales. Hoy ya no es necesario tener nuestros cuerpos físicos para violarlos, y hay una automatización de la violación”, prosigue Coral Melo.

LOGRAR UN PACTO GLOBAL CON EL PROPÓSITO DE RESPONSABILIZAR AL “IMPERIO DIGITAL” Preocupada, la activista activista mexicana reconoció durante la entrevista con EFE que uno de los puntos “más alarmantes” entorno a la violencia sexual digital es la “extraterritorización” y por que que explica que, actualmente “una víctima de España puede tener un agresor que se encuentre lejos, en otro país”. En este sentido, Coral Melo considera que la cooperación internacional es esencial tomando en cuenta este contexto e implica “adelantarnos al futuro”. Un futuro que, si no es regulado puede derivar en un “fascismo digital”. “Si el Estado (lo público) se alía con las plataformas (privacidad neoliberal), tendremos fascismo digital”, concluye Coral Melo Con información de la Agencia de Noticias EFE.

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