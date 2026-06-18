Tendrá Sheinbaum diálogo sobre pueblos originarios con el rey de España

Destacó que si bien el rey español no ha dado las disculpas que el Gobierno de México le ha pedido desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sí ha manifestado la importancia de los pueblos originarios y ha reconocido los abusos que hubo durante la Conquista.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el próximo 25 de junio se reunirá en Palacio Nacional con rey de España, Felipe VI, en donde, adelantó, hablará sobre los pueblos indígenas y su valor que tiene para México.

En este sentido, la mandataria federal señaló que su gobierno mantiene esta solicitud de disculpa por parte de la Corona Española.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal indicó que la visita del rey español será muy breve, y que tras la reunión que sostenga con ella, Felipe VI viajará a Jalisco para estar presente en el partido entre España-Uruguay en el marco del Mundial de Futbol FIFA 2026.

“Todavía no sabemos los temas, viene el jueves en la tarde, el jueves 25 (de junio) en la tarde. Viene por muy corto tiempo y obviamente, pues nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia desde antes de que llegaran los españoles y ahora y el valor que representan para el país, entre otras cosas.

“Entonces es el jueves en la tarde viene como viene poco tiempo porque al otro día va al partido de España en Guadalajara, en Zapopan, en Jalisco”.

En Palacio Nacional, la mandataria federal descartó que vaya a ofrecerse una conferencia de prensa con el rey de España pues recordó que será poco el tiempo que esté en México.

“¿Cuál es su sentir de retomar esta relación, este reencuentro poder intercambiar opiniones, limar asperezas?”, se le preguntó.

“Él dio un paso muy importante desde mi punto de vista del momento en que pide el presidente López Obrador las disculpas que se respondió, pues primero haciendo lo publicó cuando era una carta privada y después con una campaña en España contra presidente López Obrador al momento en donde él va una exposición de las mujeres indígenas previo a ello el gobierno español a través de su canciller y del ministro de Cultura manifestaron la importancia de los pueblos originarios y abusos durante la Conquista y después él asiste a la exposición y ahí hace declaraciones, que si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance, sí es un paso que da el en este sentido de reconocimiento de los pueblos originarios, de los abusos de Hernán Cortés particularmente y de la Conquista y ese pasó, pues es reconocido.

“Ahora nosotros seguimos con la misión de que es muy importante que en España se reconozca la grandeza cultural de México. No como la grandeza cultural que inicia con la Colonia, sino la grandeza cultural que viene del origen de los pueblos indígenas de las grandes civilizaciones. Entonces, pues es un momento para hablar de ello y como él da un paso, pues nosotros lo recibimos aquí porque va el partido de España, podría haber ido directamente a Jalisco, pero bueno, pues es el jefe del Estado Español y lo estamos recibiendo”.