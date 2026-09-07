Tenía reporte de búsqueda en Puebla y lo localizan en Monterrey provocando un incendio

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    Tenía reporte de búsqueda en Puebla y lo localizan en Monterrey provocando un incendio
    Rafael “N”, de 25 años, fue detenido en una bodega abandonada del centro de Monterrey tras ser señalado por provocar un incendio; contaba con reporte de búsqueda. VANGUARDIA

Rafael “N”, de 25 años, fue detenido en una bodega del centro de Monterrey tras ser señalado por provocar un incendio que dañó el inmueble

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que contaba con reporte de búsqueda fue detenido por presuntamente ocasionar un incendio en Monterrey.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Rafael “N”, de 25 años acusado de provocar un incendio en una bodega y dañar parte de la estructura del lugar ubicado en pleno centro de Monterrey.

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La captura del presunto se registró en el cruce de Villagrán y Carlos Salazar en donde se localiza una bodega abandonada.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia cuando recibieron la llamada de auxilio de que había incendiado el local.

Al arribar los uniformados se percataron que del interior de la bodega salía humo por lo que solicitaron la presencia de Protección Civil de Monterrey y de Bomberos Nuevo León.

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Justo en ese instante, los oficiales se percataron de que del lugar salía un hombre con un encendedor en la mano. El hombre dijo que prendió una fogata pero se le salió de control por lo que intentó huir; sin embargo, fue detenido.

Se informó que Rafael “N” cuenta con un reporte de búsqueda del mes del pasado en el estado de Puebla.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/encharcamientos-y-caos-vial-por-precipitaciones-en-nuevo-leon-HC23303316

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey en donde quedó a disposición del Ministerio Público.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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