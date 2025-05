TEPJF ratifica que reparto de ‘acordeones’ en elección judicial está prohibido

CDMX.- A unas horas de la primera elección de ministros, magistrados y jueces en México y en medio del reparto masivo de “acordeones” de manera física y en redes sociales que buscan coaccionar el voto a favor de algunos candidatos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que están prohibidos este tipo de propaganda.

Sin embargo, no se prohíbe que este domingo los ciudadanos puedan acudir a las urnas a votar con ayuda de anotaciones, guías, impresiones y fotografías o cualquier otra forma física o digital que les ayude a decidir por quién votar.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 45 mil MDP dejará la campaña turística ‘La Gran Escapada’

Con ello se confirmó, por unanimidad, el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se declaró procedente la adopción de medidas cautelares para inhibir la entrega física de los denominados “acordeones” relacionados con la elección extraordinaria para personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial.

Inconformes con el acuerdo, diversas personas impugnaron, pues consideran que la medida cautelar dictada en tutela preventiva les impide poder auxiliarse de algún instrumento o guía propia para la emisión de los sufragios por las diversas personas juzgadoras que aparecen en todas las boletas.

En sesión privada, la Sala Superior, a partir del proyecto del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, consideró que el Consejo General del INE no contraviene estándares constitucionales ni convencionales, ya que no restringe derechos fundamentales.

Dado que no menciona en forma alguna que las personas ciudadanas no puedan concurrir a votar con ayuda de anotaciones, guías, impresiones, fotografías o cualquier otra forma de reproducción física o digital de los números o nombres por quienes sufragarán.

Por tanto, el Consejo General del INE no se extralimitó en su actuar ni afectó desproporcionadamente el derecho a votar con libertad de la ciudadanía, porque no se le impide que cuente con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia y se identifique el número de cada una, en una elección compleja como la que se desarrolla.

Sin embargo, el hecho de que la ciudadanía esté en aptitud de acudir a votar con guías no implica la autorización para que se porten de manera visible o que la exhiban en el periodo de veda o durante la jornada electoral, ya que es un acto y decisión personal de cada ciudadana y ciudadano.