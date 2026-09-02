Frena ANAM huachicol fiscal por 4.600 mdp al detectar irregularidades en 50 aduanas del país

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    Frena ANAM huachicol fiscal por 4.600 mdp al detectar irregularidades en 50 aduanas del país
    El Gobierno federal comisionó a más de 5.600 efectivos de las Fuerzas Armadas, Marina y Guardia Nacional para reforzar el despacho y vigilar 40 aduanas estratégicas. CUARTOOSCURO

La ANAM frena huachicol fiscal por 4.600 mdp tras hallar 109.4 millones de litros de combustible no declarados en 50 aduanas del país

Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio pasado, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó 3 mil 109 casos de posible contrabando por 109,4 millones de litros de hidrocarburos, con los que se pretendía evadir 4 mil 600 millones de pesos en contribuciones fiscales.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, estos casos de huachicol fiscal fueron ubicados tras la puesta en operación de sistemas de revisión no intrusiva en las 50 aduanas del país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senalan-a-adan-augusto-y-a-andy-lopez-en-caso-de-la-fgr-por-huachicol-fiscal-IB23118880

“Estas herramientas permitieron detectar 109,4 millones de litros de hidrocarburos no declarados, con una recaudación asociada de 4 mil 600 millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios” , cita el documento.

“En el sector energético, se impulsaron herramientas de trazabilidad y control de hidrocarburos que permitieron a las autoridades competentes cancelar 3 mil 434 sellos digitales para facturar y presentar 118 denuncias penales. Estas soluciones contribuiron a mejorar el seguimiento de operaciones, la interoperabilidad de información y el control de procesos estratégicos” .

El Informe detalla que la ANAM fortaleció la operación del Sistema Aviso de Cruce, la red de datos, los equipos móviles y fijos de revisión no intrusiva y los laboratorios móviles para análisis presuntivos de hidrocarburos.

“En materia de evasión fiscal de productos petrolíferos e hidrocarburos, se detectan 3 mil 109 casos de clasificación arancelaria incorrecta en productos petrolíferos e hidrocarburos, propiciando su regularización y contribuyendo al fortalecimiento de la recaudación fiscal” , añade el reporte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-confirma-visita-a-coahuila-el-proximo-domingo-para-la-glosa-del-segundo-informe-de-gobierno-PC23218061

En ese lapso, el Gobierno federal desplegó a 2 mil 663 militares de apoyo permanente en 32 aduanas (21 fronterizas y 11 interiores), así como a 582 marinos —454 activos y 128 retirados— en ocho puntos (seis marítimos y dos terrestres).

A su vez, comisionó a 2 mil 446 efectivos de la Guardia Nacional (GN) para tareas de despacho aduanero, con el fin de inhibir la corrupción y elevar los ingresos tributarios.

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