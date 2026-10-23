TikTok bajo la lupa: así atrae el crimen organizado a menores en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    TikTok bajo la lupa: así atrae el crimen organizado a menores en México
    El crimen organizado encontró en TikTok una vía para acercarse a niñas, niños y adolescentes en México. FOTO: CHAT GPT

Una investigación de la Universidad Iberoamericana identificó cuentas utilizadas para captar jóvenes mediante falsas ofertas de empleo.

El crimen organizado encontró en TikTok una vía para acercarse a niñas, niños y adolescentes en México. A través de falsas oportunidades laborales, promesas de ganancias económicas y contenidos que muestran una vida ligada al narcotráfico, los grupos delictivos buscan atraer a menores de edad.

Controla crimen organizado el 30% del territorio nacional

Una investigación del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana identificó 100 cuentas vinculadas con estas actividades. De ellas, 47% tenía como principal objetivo el reclutamiento, mientras que uno de los videos analizados acumuló 868 comentarios de personas que solicitaban información para incorporarse a estos grupos.

El estudio advierte que la captación digital puede terminar en explotación, encarcelamiento, desaparición o muerte.

CÓMO RECLUTA EL CRIMEN ORGANIZADO A MENORES POR TIKTOK

El cuadernillo Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado documenta distintas estrategias para establecer contacto con posibles integrantes.

Entre ellas están las publicaciones que ofrecen incorporarse directamente a organizaciones criminales, los videos musicales que generan identificación con estos grupos y los contenidos que exhiben armas, vehículos y estilos de vida relacionados con el narcotráfico.

Algunas ofertas prometen salarios elevados, alojamiento, alimentación, capacitación y gastos de traslado. Estas propuestas pueden presentarse como empleos legítimos, lo que dificulta reconocer el riesgo desde el primer contacto.

La captación también puede comenzar mediante amistades, familiares o conocidos que generan confianza antes de revelar las verdaderas intenciones.

CJNG CONCENTRA MÁS DE LA MITAD DE LAS CUENTAS ANALIZADAS

Una investigación del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, citada en el documento, encontró que 54.3% de las cuentas examinadas estaba vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además del reclutamiento, 31% de los perfiles se utilizaba para difundir propaganda relacionada con estas organizaciones.

Las especialistas señalan que los grupos criminales aprovechan las necesidades económicas, la búsqueda de reconocimiento y el deseo de pertenecer a una comunidad. La captación no siempre comienza con una invitación directa a cometer delitos: puede incluir pequeñas recompensas, dinero, videojuegos o promesas de protección.

MÉXICO CARECE DE CIFRAS OFICIALES SOBRE RECLUTAMIENTO

Uno de los principales problemas identificados por la Universidad Iberoamericana es la falta de un registro oficial que permita conocer cuántos menores han sido reclutados por organizaciones criminales.

El cuadernillo señala que entre 2020 y 2024 se registraron 6 mil 837 defunciones por agresiones contra personas de cero a 17 años. Estas cifras reflejan la violencia que enfrenta la población infantil, pero no significan que todas las víctimas hayan sido reclutadas.

Las investigadoras también advierten que factores como la violencia familiar, el abandono escolar y la falta de oportunidades pueden aumentar la vulnerabilidad, aunque el fenómeno no se limita a adolescentes en situación de pobreza.

PIDEN PREVENIR LA CAPTACIÓN Y PROTEGER A LAS VÍCTIMAS

Entre las propuestas del estudio están crear un registro oficial, mejorar la detección de publicaciones utilizadas para reclutar menores y fortalecer la prevención en escuelas y familias.

También plantea que las plataformas digitales refuercen sus mecanismos para identificar y retirar contenidos vinculados con actividades delictivas.

Caen “El Coco Ranas” y 3 miembros más del Cártel de Sinaloa, con arsenal y fentanilo en Culiacán

Las especialistas subrayan que los adolescentes captados deben recibir protección y oportunidades para abandonar estos grupos, incluso cuando hayan sido obligados a participar en delitos.

La investigación concluye que enfrentar el reclutamiento requiere combinar la vigilancia digital con alternativas educativas, laborales y de acompañamiento que ayuden a prevenir la explotación de niñas, niños y adolescentes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Inseguridad
Redes sociales

Localizaciones


México

Organizaciones


TikTok

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Llaman a los trabajadores que aún son “Ley 1973” a promover el juicio constitucional u ordinario.

Agrupaciones Obreras anuncian acciones legales contra el IMSS por violación de derechos de los trabajadores

Trump ha elevado la presión a La Habana durante su mandato, con sanciones a empresas que Washington vincula con el Gobierno de la isla y un cerco energético para impedir que Cuba importe combustible.

Trump afirma que los buques de EU ‘pasarán’ por Cuba tras la guerra en Irán
Valeria Moy, directora general del IMCO, destacó a Coahuila como una historia de éxito.

Coahuila, ejemplo de crecimiento sostenido y competitividad en México: IMCO
Este viernes, los transportistas anunciaron un megaparo de este sector para el próximo lunes.

Paros de transportistas cuestan hasta 750 mdp al día: Canacintra
Conoce el horario, el recorrido y dónde verlo en vivo.

Desfile de Día de Muertos 2026: conoce la hora y ruta del desfile que recorrerá la CDMX
Artistas coahuilenses dialogan con la obra de Rubén Herrera en exposición

Artistas coahuilenses dialogan con la obra de Rubén Herrera en exposición
El caso deja dos puntos polémicos: la conducta de Brian Rodríguez frente al cuerpo arbitral y la presunta omisión del cuarto árbitro, Yonatan Peinado.

Inhabilitan a Yonatan Peinado tras no reportar insultos de Brian Rodríguez hacia su persona
“Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con cualquier niño que pueda haber resultado perjudicado”, declaró Markle en un comunicado poco después de que se supiera que su padre de 82 años. Thomas Markle, estaba siendo investigado en Filipinas.

Meghan Markle afirma que cortó lazos con su padre, Thomas, para proteger a sus hijos tras una repugnante acusación en 2018