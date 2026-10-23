TikTok bajo la lupa: así atrae el crimen organizado a menores en México

El crimen organizado encontró en TikTok una vía para acercarse a niñas, niños y adolescentes en México. A través de falsas oportunidades laborales, promesas de ganancias económicas y contenidos que muestran una vida ligada al narcotráfico, los grupos delictivos buscan atraer a menores de edad.

Una investigación del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana identificó 100 cuentas vinculadas con estas actividades. De ellas, 47% tenía como principal objetivo el reclutamiento, mientras que uno de los videos analizados acumuló 868 comentarios de personas que solicitaban información para incorporarse a estos grupos.

El estudio advierte que la captación digital puede terminar en explotación, encarcelamiento, desaparición o muerte.

CÓMO RECLUTA EL CRIMEN ORGANIZADO A MENORES POR TIKTOK

El cuadernillo Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado documenta distintas estrategias para establecer contacto con posibles integrantes.

Entre ellas están las publicaciones que ofrecen incorporarse directamente a organizaciones criminales, los videos musicales que generan identificación con estos grupos y los contenidos que exhiben armas, vehículos y estilos de vida relacionados con el narcotráfico.

Algunas ofertas prometen salarios elevados, alojamiento, alimentación, capacitación y gastos de traslado. Estas propuestas pueden presentarse como empleos legítimos, lo que dificulta reconocer el riesgo desde el primer contacto.

La captación también puede comenzar mediante amistades, familiares o conocidos que generan confianza antes de revelar las verdaderas intenciones.

CJNG CONCENTRA MÁS DE LA MITAD DE LAS CUENTAS ANALIZADAS

Una investigación del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, citada en el documento, encontró que 54.3% de las cuentas examinadas estaba vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además del reclutamiento, 31% de los perfiles se utilizaba para difundir propaganda relacionada con estas organizaciones.

Las especialistas señalan que los grupos criminales aprovechan las necesidades económicas, la búsqueda de reconocimiento y el deseo de pertenecer a una comunidad. La captación no siempre comienza con una invitación directa a cometer delitos: puede incluir pequeñas recompensas, dinero, videojuegos o promesas de protección.

MÉXICO CARECE DE CIFRAS OFICIALES SOBRE RECLUTAMIENTO

Uno de los principales problemas identificados por la Universidad Iberoamericana es la falta de un registro oficial que permita conocer cuántos menores han sido reclutados por organizaciones criminales.

El cuadernillo señala que entre 2020 y 2024 se registraron 6 mil 837 defunciones por agresiones contra personas de cero a 17 años. Estas cifras reflejan la violencia que enfrenta la población infantil, pero no significan que todas las víctimas hayan sido reclutadas.

Las investigadoras también advierten que factores como la violencia familiar, el abandono escolar y la falta de oportunidades pueden aumentar la vulnerabilidad, aunque el fenómeno no se limita a adolescentes en situación de pobreza.

PIDEN PREVENIR LA CAPTACIÓN Y PROTEGER A LAS VÍCTIMAS

Entre las propuestas del estudio están crear un registro oficial, mejorar la detección de publicaciones utilizadas para reclutar menores y fortalecer la prevención en escuelas y familias.

También plantea que las plataformas digitales refuercen sus mecanismos para identificar y retirar contenidos vinculados con actividades delictivas.