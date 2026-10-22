Caen “El Coco Ranas” y 3 miembros más del Cártel de Sinaloa, con arsenal y fentanilo en Culiacán

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    Caen “El Coco Ranas” y 3 miembros más del Cártel de Sinaloa, con arsenal y fentanilo en Culiacán
    Captura de miembros del Cártel de Sinaloa. X

La SSP Sinaloa captura a cuatro presuntos generadores de violencia del Cártel de Sinaloa junto con fentanilo y armas tras denuncia anónima.

Un operativo coordinado por las fuerzas de seguridad estatales y federales derivó en la detención de cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa. Entre los capturados se encuentra Orlando “N”, también identificado como Joel Isaías “N”, alias El Coco Ranas, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región.

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La intervención de las autoridades ocurrió en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán, tras recibir una alerta ciudadana a través de una denuncia anónima al 089 que reportaba la presencia de hombres armados.

ASEGURAN ARMAS DE ALTO PODER, GRANADAS Y DROGAS

Las fuerzas de seguridad decomisaron un importante arsenal de armas de fuego y sustancias ilícitas durante el despliegue operativo en la zona:

Armamento: 4 fusiles y armas largas de alto poder (entre ellas armamento calibre 5.56 mm y 7.62 mm).

Explosivos y municiones: 2 granadas calibre 40 mm, 25 cargadores y más de mil 300 cartuchos útiles.

Drogas: Alrededor de 50 pastillas de presunto fentanilo y diversas dosis de cocaína.

Equipo táctico: Chalecos balísticos, placas de protección y un vehículo.

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LOS DETENIDOS QUEDARON A DISPOSICIÓN DE LA FGR

Los cuatro hombres capturados fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad para quedar a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se determinará su situación jurídica.

De acuerdo con reportes locales, ‘El Coco Ranas’ fue ingresado bajo custodia médica a un hospital de la capital sinaloense para recibir atención tras su captura, mientras se integran las investigaciones correspondientes.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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