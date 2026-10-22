Caen “El Coco Ranas” y 3 miembros más del Cártel de Sinaloa, con arsenal y fentanilo en Culiacán

Un operativo coordinado por las fuerzas de seguridad estatales y federales derivó en la detención de cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa . Entre los capturados se encuentra Orlando “N”, también identificado como Joel Isaías “N”, alias ‘ El Coco Ranas ’ , señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región.

La intervención de las autoridades ocurrió en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán, tras recibir una alerta ciudadana a través de una denuncia anónima al 089 que reportaba la presencia de hombres armados.

ASEGURAN ARMAS DE ALTO PODER, GRANADAS Y DROGAS

Las fuerzas de seguridad decomisaron un importante arsenal de armas de fuego y sustancias ilícitas durante el despliegue operativo en la zona:

Armamento: 4 fusiles y armas largas de alto poder (entre ellas armamento calibre 5.56 mm y 7.62 mm).

Explosivos y municiones: 2 granadas calibre 40 mm, 25 cargadores y más de mil 300 cartuchos útiles.

Drogas: Alrededor de 50 pastillas de presunto fentanilo y diversas dosis de cocaína.

Equipo táctico: Chalecos balísticos, placas de protección y un vehículo.