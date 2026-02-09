Toma ventaja MC en la carrera por la Gubernatura de NL para 2027

México
/ 9 febrero 2026
    Toma ventaja MC en la carrera por la Gubernatura de NL para 2027
    En contraste, los candidatos de oposición registran porcentajes menores y perfiles menos conocidos. ARCHIVO

De acuerdo a encuestas, los candidatos de Movimiento Ciudadano se posicionan a la cabeza, sugiriendo la consolidación de un sexenio adicional

A 16 meses de los comicios para renovar la Gubernatura de Nuevo León, el panorama político estatal sugiere la consolidación de un proyecto que podría extender el llamado “Samuelato” por un sexenio adicional.

De acuerdo con la más reciente encuesta estatal en vivienda realizada por Grupo REFORMA / EL NORTE, Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio, ambos cuadros de Movimiento Ciudadano (MC), se posicionan como los claros favoritos en la intención de voto, capitalizando el desgaste de las fuerzas tradicionales y la fragmentación de la izquierda.

En contraste, los candidatos de oposición (coalición PRI-PAN y Morena) registran porcentajes menores y perfiles menos conocidos.

METODOLOGÍA: Encuesta estatal realizada en vivienda del 23 de enero al 1 de febrero del 2026 a 1,000 ciudadanos con credencial de elector vigente en Nuevo León. Se empleó un muestreo por etapas, sistemático y por conglomerados. Para la pregunta de intención de voto por partido, se utilizó una boleta y urna simuladas. Los resultados tienen un margen de error de +/- 3.1%, con un nivel de confianza estadística de 95%. Tasa de rechazo: 35.4%. Realización y patrocinio: EL NORTE.

