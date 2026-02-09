$!Toma ventaja MC en la carrera por la Gubernatura de NL para 2027

A 16 meses de los comicios para renovar la Gubernatura de Nuevo León, el panorama político estatal sugiere la consolidación de un proyecto que podría extender el llamado “Samuelato” por un sexenio adicional.

De acuerdo con la más reciente encuesta estatal en vivienda realizada por Grupo REFORMA / EL NORTE, Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio, ambos cuadros de Movimiento Ciudadano (MC), se posicionan como los claros favoritos en la intención de voto, capitalizando el desgaste de las fuerzas tradicionales y la fragmentación de la izquierda.

En contraste, los candidatos de oposición (coalición PRI-PAN y Morena) registran porcentajes menores y perfiles menos conocidos.