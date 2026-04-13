Tosferina en México 2025: muertes de bebés se duplican, baja vacunación agrava brote y enciende alerta sanitaria

El 90% de los decesos fueron bebés que no recibieron protección inmunológica en la etapa gestacional, mostrando no sólo una falla en la vacunación infantil, sino también en la salud materna.

A diferencia de otros padecimientos que han logrado ser erradicados, la tosferina nunca se fue de México, pero su control pendía de un hilo: la vacunación.

Entre 2015 y 2018 se registró una tendencia a la baja en los contagios; sin embargo, esto se vio interrumpido por un apagón estadístico en la recolección de los datos, derivado de la pandemia del coronavirus a nivel mundial.

Tras este vacío en las cifras, el regreso de la enfermedad fue alarmante: no sólo presentó un repunte, sino que superó las cifras de los últimos años, poniendo en evidencia la grieta en los esquemas de inmunización en los infantes.

En 2025 se registraron mil 596 casos confirmados de esta enfermedad bacteriana, tres veces más que en 2024, distribuidos en 31 de los 32 estados de la República, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Todos los días, en promedio, se reportaron ante las autoridades sanitarias cuatro contagios.

Dos de cada tres eran bebés que aún no cumplían el primer año de vida.

Aunque estas cifras marcan un nuevo récord en las estadísticas de salud, es probable que estén muy por debajo de la realidad.”La tosferina es muy difícil de diagnosticar, porque si no se llega en un momento en específico de la infección no sale positivo”, explica Rodrigo Romero Feregrino, coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología.

El desplome de la vacunaciónEl aumento de la enfermedad responde a una combinación de factores estructurales, pero los especialistas aseguran que la razón principal de este pico vivido en 2025 fue la baja inmunización en niños y mujeres embarazadas.”Lo que pasó con la tosferina en México es un llamado de atención a los servicios de salud y a las autoridades para reforzar y garantizar la vacunación, porque un factor clave fue la insuficiencia de vacunas”, asegura el infectólogo Édgar Pérez Barragán.Hasta el cierre de 2024, sólo siete de cada 10 menores de un año contaban con el esquema completo de vacunación, de acuerdo con datos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia); además, en siete de los 32 estados de la República menos de 50% de la población objetivo tenía el esquema completo de la vacuna hexavalente, la cual protege contra seis enfermedades, entre ellas la tosferina, y se aplica entre los dos y los 18 meses.Esta falta de inmunización se reflejó en la letalidad de la enfermedad durante los últimos años, dejando a la población infantil expuesta a un padecimiento que, aunque menos contagioso, es 13 veces más letal que el sarampión. Mientras que en 2018 se reportaron dos fallecimientos por cada 100 contagios, para 2025 esta cifra subió a cinco. Esto significa que uno de cada 20 niños contagiados sucumbieron ante la infección.Puebla, Baja California, Jalisco, San Luis Potosí y Campeche registraron los datos más alarmantes.El repunte de este padecimiento no fue sólo en territorio mexicano, sino en toda la región de las Américas durante 2025, pero de los 10 países que las conforman, México fue el que registró la letalidad más alta, de acuerdo con las cifras reportadas ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS).”México se insertó en una tendencia regional de aumento de casos que es consistente con brechas acumuladas en la cobertura de vacunación y en la vigilancia durante los últimos años”, aseguró un vocero de la OPS en entrevista.Además del incremento en los fallecimientos, el otro punto crítico son las complicaciones —como neumonía, convulsiones o daño cerebral por falta de oxígeno. Mientras que en 2018 sólo una cuarta parte de los pacientes sufría cuadros críticos, hoy la realidad es abrumadora: casi la totalidad de los contagiados enfrentan complicaciones que ponen en riesgo su recuperación.Aquí radica la relevancia de la vacuna, la cual tiene un papel clave en prevenir la gravedad de la enfermedad, explica el infectólogo Pérez Barragán.Los Lineamientos de Operación del Programa de Vacunación del Censia, publicado en noviembre de 2025, pone en claro que el gobierno federal identifica el inicio de esta crisis años atrás. “En México, desde 2016, se ha registrado una disminución sostenida en las coberturas de vacunación”, haciendo énfasis en la vacuna hexavalente.Y, aunque esta situación se agravó en 2020 con la pandemia de Covid-19, en ese año lograron aplicar cinco millones de estas vacunas, mientras que en 2024 este registro bajó a 3.7 millones de dosis, de acuerdo con el documento institucional.Para garantizar sólo las 4.8 millones de dosis de la vacuna hexavalente que se requieren para 2026 se necesita una inversión de mil 681 millones de pesos. Esta cifra absorbería 35% de todo el presupuesto anual del Programa E033 Servicios de Vacunación, el cual asciende a 4 mil 748 millones de pesos, según datos del informe. Es decir, uno de cada tres pesos del programa se van a agotar sólo en la compra del biológico.Actualmente se tiene el registro de apenas 72 contagios de tosferina en lo que va de 2026, una cifra que contrasta con la tendencia que se reportó en 2025, pero el reto para las autoridades de salud en México ya no se limita sólo a cómo frenar los virus, sino cómo reconstruir el sistema actual de vacunación.